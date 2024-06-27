طارق عرابي



ما زالت الشركات ذات الطبيعة الخاصة تشهد إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للاستفادة من المزايا التي وفرتها الحكومة لتشغيل شركات من دون الحاجة إلى مقر، وذلك منذ انطلاقتها في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل 2024، حيث كشفت أرقام رسمية صادرة عن إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن إصدار 3955 ترخيصا لهذا النوع من الشركات خلال 7 أشهر فقط.



وتعد الشركات ذات الطبيعة الخاصة هي تلك الشركات التي تمارس أنشطة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى مقر تجاري أو عمال أو موافقات باقي الجهات الرقابية بالدولة، وذلك في إطار سعي «التجارة» لتسهيل ودعم المشاريع واستثناء أصحابها من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية. وبحسب البيانات، استقبلت إدارة النافذة الواحدة بالوزارة 8129 طلبا منذ صدور القرار الوزاري الخاص بالشركات ذات الطبيعة الخاصة في شهر مايو 2023 والذي دخل حيز التنفيذ فعليا في بداية أكتوبر حتى نهاية أبريل 2024، لتتعامل مع 1125 طلبا معتمدا، فيما تم رفض 3049 طلبا آخر، ووافقت على 3955 ترخيصا شكلت ما نسبته 48.6% من إجمالي المعاملات التي استقبلتها الإدارة.



وفي التفاصيل، استقبلت إدارة النافذة الواحدة نحو 1862 معاملة في أكتوبر 2023، أي منذ بداية تفعيل قرار الشركات ذات الطبيعة الخاصة، حيث تم خلال ذلك الشهر إصدار 839 ترخيصا تجاريا، فيما تم رفض 672 ترخيصا. ومع استمرار الإقبال على هذا النوع من التراخيص، تلقت الإدارة نحو 1368 ترخيصا في نوفمبر 2023، حيث أصدرت حينها نحو 608 تراخيص ورفضت 526 طلبا آخر.



وبينما تراجع عدد المعاملات التي تلقتها الإدارة في ديسمبر إلى 910 معاملات، وافقت خلالها على إصدار 479 ترخيصا ورفض 431 طلبا، عاودت الطلبات إلى الارتفاع من جديد مع بداية العام 2024، حيث شهد شهر يناير تلقي الإدارة 1501 معاملة، وافقت من خلالها على 694 ترخيصا جديدا، ورفضت 506 طلبات أخرى.



وفي فبراير 2024 بلغ عدد الطلبات الإجمالية 840 طلبا، تم اعتماد 510 طلبات منها ورفض 328، فيما شهد شهر مارس تلقي الإدارة 915 طلبا تم اعتماد 462 طلبا منها ورفض 311، وفي أبريل استقبلت الإدارة 733 طلبا تمت الموافقة على 363 طلبا ورفض 275 طلبا.



من جهة أخرى، وفيما يتعلق بتراخيص باقي أنشطة وقطاعات شركات الأشخاص وشركات المركبات المتنقلة والشركات المتناهية الصغر، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن إجمالي أعداد المعاملات التي أنجزتها الإدارة في هذا الصدد بلغ 8364 معاملة خلال أول 4 أشهر من العام 2024 مقارنة بـ 8114 للفترة نفسها من 2023 أي بارتفاع بواقع 250 معاملة وبنسبة ارتفاع بلغت 2.9%، وهي موزعة كالتالي:



وشهدت شركات الأشخاص إصدار 4923 ترخيصا خلال أول 4 اشهر من 2024 مقارنة بـ 3824 ترخيصا للفترة نفسها من 2023، فيما تم رفض 1934 معاملة لشركات الأشخاص خلال أول 4 اشهر من 2024 مقارنة بـ 2744 معاملة مرفوضة في الفترة نفسها من 2023.



أما فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر فقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من 2024 إصدار 530 ترخيصا لهذا النوع من الشركات، مقارنة بـ 73 ترخيصا للفترة نفسها من 2023، فيما تم رفض 123 طلبا لشركات متناهية الصغر خلال أول 4 شهور من 2024 مقارنة بـ 76 طلبا مرفوضا للفترة نفسها من 2023. وعلى صعيد شركات المركبات المتنقلة، لم تشهد أي ترخيص جديد خلال أول 4 أشهر من العام 2024، وذلك في ظل استمرار إيقاف التراخيص لهذا النوع من الأنشطة، في حين شهدت الفترة نفسها من العام 2023 استقبال طلبين في يناير 2023 قوبلا بالرفض في حينها.