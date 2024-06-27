بينما تعتمد شركات الطيران الكبرى على شركة إيرباص لتعويض النقص في التسليمات من شركة بوينغ التي تعاني من تراجع الثقة بعد الحوادث المتكررة في طائراتها، إذ أعلنت إيرباص تخفيض توقعاتها للأرباح وعدد الطائرات المستهدف تسليمها هذا العام، بسبب استمرار مشاكل سلسلة التوريد المكونات الضرورية.



وسلمت «بوينغ» في الربع الأول من هذا العام 83 طائرة فقط، وهو أدنى مستوى منذ 2021، وهو ما يقارن مع 157 طائرة في الربع الرابع من العام الماضي، و105 طائرات في الربع الثالث، وفي الثاني 126 طائرة، و130 في الربع الأول من العام الماضي.



وقالت الشركة إنها تبطئ إنتاجها لتحسين مراقبة الجودة، فيما كانت تسلم قبل 2018 أي قبل حوادث تحطم الطائرات بين 700 إلى 800 طائرة سنويا. وسلمت العام الماضي نحو 518 طائرة فقط، وهذا العام من غير المتوقع أن تتجاوز التسليمات 400 طائرة. وأجبر تراجع عدد تسليمات «بوينغ» الكثير من شركات الطيران مثل «لوفتهانزا» و«رايان إير» والخطوط الجوية الأميركية - «أميركان إيرلاينز»‏ على تخفيض بعض الرحلات الدولية حتى عام 2025.