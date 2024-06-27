

مفرح الشمري



يتعاون الملحن والشاعر عبدالله العماني مع المطربة أصالة في ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «ثم أنا»، حيث كتب لها اغنية «جرح العرب» التي طرحتها أصالة عبر حسابها على منصة «إنستغرام» ولاقت استحسانا كبيرا من جمهورها العربي.



يتضمن ألبوم «ثم أنا» 10 أغان متنوعة، هي «الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، إنسان، كلك لهم، ولا تختبر».



تتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، منهم عبدالله العماني، أحمد علوي محمد الترك، رحاب، ضياء الميالي، قوس، وليد الشامي، مهند خضر، جاسم محمد، عدنان عبدالله، محمد الشطي، وغيرهم.



بدوره، عبر الشاعر عبدالله العماني عن شكره العميق لشركة روتانا على الخدمات الاستثنائية التي قدموها لإنجاز أغنية «جرح العرب».