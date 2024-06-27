تجربتي مع «البيت المقلوب» جميلة.. ومسرح طارق مدرسة



ياسر العيلة



يعيش النجم خالد بو صخر حاليا حالة من النشاط الفني سواء على مستوى الغناء أو على مستوى التمثيل، حيث تحقق أغنيته الجديدة «ترى وايد» نجاحا كبيرا على مستوى نسب المشاهدة، رغم انه طرحها للجمهور قبل أسبوع فقط.



وعن هذه الاغنية وغيرها من أخباره الفنية الأخرى، تحدث بوصخر لـ «الأنباء» قائلا: الحمد لله فإن ردود الأفعال على أغنية «ترى وايد» اكثر من رائعة ولمست نجاحها منذ أول ثلاثة أيام من نزولها ودخولها في الـ (top 5) في اكثر من منصة غنائية خليجية، ولله الحمد حققت الاغنية حتى الآن 350 ألف مشاهدة في اليوتيوب، ومثلها في التيك توك، وكل ذلك من دون أي دعاية لها حتى الآن. وأضاف: الاغنية من إنتاج «انترو ميديا برودكشن» ومن كلمات وألحان المبدع عبدالله العماني، وتوزيع عبدالله المسعود، ومكس وماستر حميد العوضي من الإمارات. وتابع: تم تصوير فيديو كليب الاغنية بتقنيات سينمائية عالية من إخراج علي دشتي، وتم عمل تصحيح الألوان في مصر، وشارك في الكليب عدد من الفنانين منهم سلطان العلي وحسين الكوت ومحمد الوزير ومريم ومنصور ومصطفى الوادي.



وعن تجربته في مسرحية «البيت المقلوب» التي تعرض حاليا من بطولة النجوم د.طارق العلي ومحمد عاشور وإسماعيل سرور وشهد السلمان ونورة العميري وإيمان العلي وهبة العبسي بالإضافة للنجم المصري مدحت تيخا، ومن إخراج ناصر البلوشي، قال: عروضنا مستمرة منذ عيد الفطر إلى الآن، والحمد لله المسرحية تحظى بإعجاب الجمهور، وهي تجربة جميلة بالنسبة لي، وأنا عملت في مسرح الكبار من قبل في الكويت والسعودية ومع نجوم كبار مثل عبدالعزيز المسلم ونجوم مسرح المنتج الراحل محمد الرشود والآن مع مسرح النجم الكبير طارق العلي فهو مدرسة فنية مختلفة، وجميعنا نتعلم فيها أشياء جديدة. وكشف بوصخر عن انه يجهز حاليا لفيلم سينمائي جديد مع مركز «فروغي» للإنتاج الفني عقب النجاح الكبير لفيلم «غميضة» الذي ولله الحمد حقق نجاحا كبيرا وكان «sold out» في 90% بقاعات العرض السينمائي خلال أيام العيد. وأشار إلى أنه كان يتوقع النجاح للفيلم، ولكن ليس بهذا الشكل الذي حققه.



وعن الدراما، قال: انتهيت من إخراج مسلسل سيزون بعنوان «بدم بارد» من ثماني حلقات، وفي انتظار عرضه قريبا.