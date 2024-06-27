



بشار جاسم الكندري



يواصل البرنامج الأسبوعي «ليالي السعود» استضافته للمطربين الكبار والشباب عبر أثير محطة كويت fm، حيث يستضيف في حلقته التي تبث يوم السبت المقبل المطرب السعودي الشاب محمد قريش والمطربة الواعدة سماح خالد.



البرنامج مدته ساعتان من 9:00م حتى 11:00م وهو من تقديم منية الحجي وخالد السويدان ومن إعداد أميرة نجم وغانم فايز ومن إخراج سالم الراشد وتتصدى للهندسة الإذاعية لولوة الجريد.



يذكر ان الفرقة الموسيقية تتكون من عازف الكمان المايسترو أحمد الزنكي وسعد الطاهر وعازف القانون وليد شكري وعازفة القانون مارينا وعازف الناي تامر ناجي وعازف التشللو باسم نبيل وعازف الكيبورد د.حامد الكوت وعازف العود يوسف العريفان وعازفي الإيقاع مشعل المقهوي، محمد السبيعي، عبدالعزيز القعيد، حمد السعيد.