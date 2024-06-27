

أعلنت الإدارة العامة للتحقيقات، عن فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لوظيفة محقق «ج» (ذكور وإناث)، وذلك ابتداء من الأحد 2024/7/7، وحتى الخميس 2024/7/25.



وقالت وزارة الداخلية إن التسجيل سيكون وفق اشتراطات أبرزها الآتي:



أن يكون المتقدم حاصلا على الإجازة الجامعية في الحقوق أو الحقوق والشريعة من جامعة الكويت، أو من أي جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بالكويت. وأن يكون من خريجي الأعوام الدراسية (2020/2019)، (2021/2020)، (2022/2021)، (2023/2022)، (2024/2023).



وألا يقل التقدير اللفظي عن (جيد جدا) ولا تقل النسبة الكلية عن 80% وفقا للنظام المئوي، ولا يقل المعدل عن (2.67) نقطة من سلم الـ 4 نقاط. ولا يزيد عمره على (30) سنة ميلادية وقت تقديم الطلب، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: WWW.Moi.gov.kw.