لقي 4 أشخاص حتفهم أثناء تسلق جبل فوجي، قبل أيام قليلة من افتتاح موسم التسلق رسميا، على ما ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس.



وعثر على جثث 3 أشخاص قرب فوهة البركان بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون عن مفقود متحدر من طوكيو. وبعد تسلق أعلى جبل في اليابان، أرسل الأخير صورا لعائلته التقطها من القمة الأحد، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية (إن إتش كيه). وأضافت الهيئة أنه لم يتم التأكد بعد من هوية الضحايا الثلاث.



إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن أحد متسلقي الجبال اتصل بالشرطة أمس من مسار قريب من القمة ليبلغها أن شخصا كان يرافقه فقد وعيه.



ونقل المصاب إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، بحسب المصدر نفسه. ولم تتمكن الشرطة المحلية من تأكيد هذه المعلومات على الفور لوكالة فرانس برس.