

حجز منتخب الدنمارك مقعده في دور الـ 16 لبطولة يورو 2024 وصيفا للمجموعة الثالثة، بعد تفوقه على المنتخب السلوفيني الذي حل ثالثا، رغم تساويهما في كل شيء تقريبا، خلف المنتخب الإنجليزي متصدر المجموعة بـ 5 نقاط، فيما جمع كل من الدنمارك وسلوفينيا 3 نقاط من 3 تعادلات، بنفس فارق الأهداف (0)، ونفس عدد الأهداف المسجلة (2)، وهو أيضا نفس عدد الأهداف التي استقبلها كل منهما.



وفي تلك الحالة يلجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للنظر إلى السجل التأديبي لكلا المنتخبين لحسم أفضلية أحدهما على الآخر، على أن يتفوق المنتخب الأقل حصولا على البطاقات، وفي حالة التساوي بينهما أيضا يتم الاحتكام إلى ترتيبهما في التصفيات.



وكانت هناك حالة ارتباك لأنه كان يعتقد في البداية أنه لا يمكن الفصل بين الدنمارك وسلوفينيا بالسجل التأديبي، بعد حصول 6 لاعبين من كل منتخب على بطاقات صفراء، لكن «يويفا» أكد أن المدرب المساعد ميليفوي نوفاكوفيتش، أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب السلوفيني حصل على بطاقة صفراء في الجولة الأولى أمام الدنمارك، وبهذا تفوق منتخب الدنمارك الذي حصد 6 نقاط تأديبية فقط، مقابل 7 نقاط لسلوفينيا.