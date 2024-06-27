استقبل مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح في قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل سفير الإمارات العربية المتحدة في الكويت د. مطر النيادي، ورحب المدير العام بالسفير الإماراتي في بلده الثاني الكويت، مثمنا تعزيز التعاون الأمني بين خفر السواحل وحرس الحدود في البلدين الشقيقين والتي هي انعكاس لعلاقة قيادتي البلدين، وحرصهما على تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات، مشيدا بالمشاريع الأمنية المشتركة في إطار تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.



وتوجه السفير بالشكر والتقدير إلى مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للكويت في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.