رفع قائد منتخب بلجيكا، كيفن دي بروين، راية التحدي قبل مواجهة فرنسا في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024». وقد نشرت شبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية مقطع فيديو يظهر فيه تجمع دي بروين مع زملائه داخل أرض الملعب، بعد ضمان التأهل بالتعادل السلبي مع أوكرانيا، في ختام المجموعة السادسة.



وقال نجم مان سيتي لزملائه: «انظروا، كل شيء على ما يرام، بإمكاننا تحقيق الفوز في المباراة المقبلة»، وبعدها مباشرة تدخل مدرب بلجيكا، دومينيكو تيديسكو، للحديث مع لاعبيه، قبل أن يتحرك سريعا لإبعاد الكاميرات.



وعاش لاعبو بلجيكا لحظات متوترة بعد التعادل مع أوكرانيا، حيث أطلقت جماهيرهم صافرات الاستهجان ضدهم.



وعلق دي بروين على ذلك، قائلا: «فعلنا كل ما في وسعنا على مدار 90 دقيقة، والفريق قاتل من أجل التأهل.. نحتاج جماهيرنا، وبمساندتهم بإمكاننا أن نحقق إنجازا استثنائيا». أما يانيك كاراسكو، فقال: «لم نفهم رد فعل الجمهور.. لقد حققنا الهدف بالتأهل، وبدلا من تشجيعنا قبل المباراة المقبلة، شعرنا أنهم ضدنا».



وأضاف: «سنثبت أننا أقوياء، وسنحاول تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام فرنسا».