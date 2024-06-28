شارك سفيرنا لدى الهند مشعل مصطفى الشمالي في الجلسة الأولى للبرلمان الهندي بعد تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد انتخابات نيابية عامة.



وأشاد السفير الشمالي بعد مشاركته في الحفلة الافتتاحية للحكومة الجديدة في البرلمان بالانتخابات التي شهدتها الهند طوال 3 أشهر والتي تعتبر اكبر عملية انتخابية ديموقراطية في العالم بمشاركة قرابة مليار شخص يحق لهم التصويت من جميع أطياف الشعب الهندي، كما أعرب السفير عن تطلعاته إلى تحقيق تقدم في العلاقات الهندية - الكويتية، متأملا كل التوفيق والنجاح في إدارة شؤون البلاد للقيادة الجديدة.



وفي خطابها الأول في البرلمان الهندي قالت رئيسة الهند دروبادي مورمو إن الشعب الهندي وضع ثقته في حكومتها للمرة الثالثة على التوالي وانها متعهدة بتحقيق تطلعات الشعب، مشيرة إلى ان نتائج الانتخابات العامة تعد بمنزلة ثقة في سياسة ونية وتفاني الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب.



وأشارت ايضا إلى ان انتخاب الحكومة مرة أخرى يشير إلى ثقة الناس في الحكومة القوية والحكم الرشيد والاستقرار والاستمرارية، كما يشير إلى جدية وصدق الحكومة التي وفرت الأمن والازدهار من خلال برامج مختلفة.



وأشادت بالدور التاريخي الذي يلعبه البرلمان الثامن عشر، حيث يشهد على مرور 75 عاما على اعتماد دستور الهند، مؤكدة ان مجلس النواب سيكتب فصلا جديدا في القرارات المتعلقة بالصالح العام. وتعهدت بأن الحكومة الجديدة ستقوم بتسريع وتيرة الإصلاحات بما يتماشى مع تطلعات شعب الهند لتحقيق التنمية السريعة من خلال القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أشارت إلى أهمية خلق منافسة صحية لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم لتحقيق الروح الحقيقية للفيدرالية التعاونية.