القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، د.إسماعيل عبده أن المناطق الحرة في مصر تعد إحدى الوسائل الرئيسية لجذب استثمارات المصريين سواء المقيمون أو العاملون بالخارج وأيضا الاستثمارات الأجنبية.



وقال د.إسماعيل عبده لـ«الأنباء» إن أهمية الاستثمار بالمناطق الحرة، هي ما توفره من زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مما يجعل منها طريقا سريعا نحو التصدير الكبير في الحجم والعالي في القيمة، مما يحقق مكاسب كبيرة للمستثمر المصري في الداخل والمغترب.



وألقى الضوء حول المزايا الأخرى العديدة للاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة، ومنها توافر أراض مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها مما يتعلق بحركة البضائع دخولا وخروجا.



وقال إن الدولة تضع خطة متكاملة لتطوير المناطق الحرة بمختلف المحافظات، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتطوير العمل والإنتاج بما يسمح بزيادة معدلات التصدير والوصول بالصادرات المصرية بالقيمة المستهدفة وهي 145 مليار دولار حتى عام 2030.



وأشار إلى أن قطاع المستلزمات الطبية، يعد مجالا مهما للمستثمرين المصريين في الخارج، حيث أصبح من القطاعات التي لها أولوية في الفترة الحالية وخاصة بعد جائحة كورونا، نظرا للحاجة إلى مزيد من المنتجات الطبية والصحية للسوق المحلية.



وأكد استمرار الحاجة إلى استخدام الكمامات وغيرها من مستلزمات الحماية، بالإضافة إلى سد احتياجات المستشفيات والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.



وأشار إلى أن الدولة تحرص على جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الصناعة، والعمل على توفير أراض للمناطق الحرة العامة التي تسهم في جذب استثمارات صناعية، ومنها في مدن العاشر من رمضان والمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة ومدينة السادات وبرج العرب والعبور الجديدة.