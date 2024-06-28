مفرح الشمري



تشارك فرقة مسرح الخليج العربي في الدورة الـ19 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي التي تنطلق غدا السبت وتستمر حتى الـ4 من الشهر المقبل، وذلك على خشبة مسرح «المركز الثقافي الملكي» بعمان، بالموازاة مع الدورة الخامسة من «مهرجان المسرح الحر الشبابي».



فرقة مسرح الخليج العربي ستمثل الكويت في هذا المهرجان من خلال مسرحية «سيناريو وحوار»، تأليف واخراج فيصل العبيد، وهي المسرحية التي شاركت بها الفرقة في الدورة الـ 23 لمهرجان الكويت المسرحي.



الدورة الـ 19 لمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي تقام تحت شعار «أهل شجر الزيتون» تضامنا لما يحدث للشعب الفلسطيني، كما انها تحمل اسم المخرج الأردني الراحل سمير الخوالدة (1972 - 2023)، وهو أحد مؤسسي المسرح الحر في الأردن.



المهرجان مقسم إلى مسارين، حيث تشارك في المسار الدولي ست مسرحيات من بلدان عربية هي: «هناي» لعمر الضمور من الأردن، و«بيدرو والنقيب» لإيهاب زاهدة من فلسطين، و«حياة سعيدة» لكاظم نصار من العراق، و«ذاكرة صفراء» لحسن العلي من السعودية، و«11.14» للمعز القديري من تونس، بالاضافة إلى العرض الكويتي «سيناريو وحوار».



أما في المسار الشبابي، فتحضر مسرحيات أردنية، هي «زلزال» لميس الزعبي، و«أحلام شرقية» لنغم بطارسة، و«زمن» لأحمد إسماعيل، و«هم» لدعاء العدوان، و«سرداب الذاكرة» لفارس مرجي، و«ثائر على سرير العزلة» لصلاح الدين عيسى، إلى جانب مسرحية «مغامرة المملوك جابر» للمخرج الإماراتي أحمد عبدالله راشد.



وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها عرض من خارج الأردن ضمن مسار «المسرح الحر الشبابي» الذي استحدث خلال جائحة كورونا عام 2020 ليكون مساحة مخصصة لعرض أعمال المخرجين الأردنيين الشباب وسينتقل تدريجيا إلى عربي متكامل في دورات المهرجان المقبلة.



وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان السوداني علي المهدي رئيسا، والكاتب السعودي صالح زمانان والمخرج الأردني فراس المصري والفنان الجزائر عبد الباسط بن خليفة، والمخرجة الإيطالية باربرا بريتين أعضاء.