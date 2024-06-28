القاهرة - محمد صلاح



للمرة الثانية في مشواره الفني سيقدم محمد رمضان فيلما تاريخيا، حيث تعاقد مؤخرا على تقديم فيلم جديد يحمل صبغة تاريخية بعنوان «أسد»، ومن المفترض أن تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي من المفترض أن يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.



وكشف محمد رمضان مؤخرا عن أنه جار التحضير للعمل للبدء في تصويره في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتم التصوير في عدد من البلدان العربية، أبرزها مصر والسعودية.



تفاعل الجمهور مع الفيلم فور الإعلان عنه، وقاموا بتصميم بوسترات لشخصية محمد رمضان في الفيلم، وأعاد نشرها من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات (إنستغرام)، وكتب تعليقا أكد سعادته بحماس الجمهور لهذا العمل.



يتعاون مع محمد رمضان في هذا العمل كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، بالإضافة إلى مشاركة إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج أبطال الفيلم السوداني ستموت في العشرين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد دياب.