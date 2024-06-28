طارق عرابي



أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة أن إجمالي المعاملات المتعلقة بشركات العقار والصرافة والمعادن خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 2024 بلغت 2039 معاملة.



وتتضمن معاملات إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، طلبات تأسيس شركات العقار والصرافة والمعادن الثمينة، وطلبات التجديد والتعديل، وطلبات تعيين مراقب الالتزام، ونماذج التعليمات، ومعاملات التدقيق المكتبي، ومعاملات التدقيق والمراقبة الميدانية.



واستحوذت معاملات شركات العقار على النصيب الأعلى من معاملات الإدارة بواقع 1339 معاملة بمختلف أنواعها، بواقع 398 معاملة في يناير و378 معاملة في فبراير و348 معاملة في مارس و215 معاملة في ابريل.



وجاءت معاملات شركات المعادن الثمينة في المرتبة الثانية بواقع 612 معاملة، من بينها 255 معاملة في يناير و129 معاملة في فبراير و164 معاملة في مارس و64 معاملة في ابريل. وفي المرتبة الثالثة حلت معاملات شركات الصرافة بواقع 88 معاملة، منها 40 معاملة في يناير و24 معاملة في فبراير و16 معاملة في مارس و8 معاملات في ابريل.



تفاصيل المعاملات



وفيما يتعلق بتفاصيل المعاملات، بلغ إجمالي طلبات التأسيس الجديدة للشركات العقارية في أول 4 أشهر من العام 210 طلب، مقارنة بـ 9 طلبات تأسيس جديدة لشركات صرافة، و56 طلب لشركات معادن ثمينة.



أما معاملات التجديد والتعديل، فقد بلغ عددها 300 معاملة لشركات العقار، و7 معاملات لشركات الصرافة، و71 معاملة لشركات المعادن الثمينة. ومن ناحية معاملات تعيين مراقب الالتزام، فقد بلغ عددها 244 معاملة لشركات العقار، و14 معاملة لشركات الصرافة، و90 لشركات المعادن الثمينة.



وبالنسبة لمعاملات نماذج التعليمات، فقد بلغ عددها 203 معاملات لشركات العقار، بينما لم تشهد شركات الصرافة أو المعادن أي معاملات خاصة بهذه النماذج.



وعلى صعيد معاملات التدقيق المكتبي، فقد بلغ عددها الإجمالي 213 معاملة لشركات العقار، و8 معاملات لشركات الصرافة، 93 لمعاملة لشركات المعادن الثمينة.



وأخيرا، بلغ إجمالي عدد معاملات التدقيق والرقابة الميدانية نحو 169 معاملة لشركات العقار، 50 معاملة لشركات الصرافة، و302 معاملة لشركات المعادن الثمينة.