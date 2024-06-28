يخوض منتخب البرازيل اختبارا صعبا أمام نظيره منتخب باراغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم 2024، عندما يلتقيان فجر السبت، وذلك في ستاد أليغانت بمدينة بارادايس. افتتح المنتخب البرازيلي مشاركته في النسخة الحالية، التي توج بها 9 مرات، بتعادل مخيب بدون أهداف مع منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى، التي شهدت أيضا خسارة باراغواي بهدف لاثنين أمام كولومبيا.



ويتقاسم منتخب البرازيل المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع كوستاريكا برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب كولومبيا المتصدر، في حين يتذيل منتخب باراغواي الترتيب بلا نقاط. ولم يتعرض منتخب باراغواي لهزائم متتالية في كوبا أميركا خلال 90 دقيقة منذ نسخة عام 2016 بالولايات المتحدة، حينما خسر 1-2 أمام كولومبيا، ثم 0-1 أمام المنتخب الأمريكي بالجولتين الثانية والثالثة على الترتيب في مرحلة المجموعات آنذاك.



ولم يخسر المنتخب البرازيلي أي مباراة في كوبا أميركا أمام پاراغواي خلال الوقت الأصلي منذ الهزيمة أمامه 1-2 في دور المجموعات عام 2004، وذلك رغم فوز الپاراغوايانيين على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح بدور الـ 8 للمسابقة في نسختي 2011 و2015. وبصفة عامة، التقى المنتخبان في 83 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها منتخب البرازيل 51 فوزا، مقابل 13 انتصارا لپاراغواي، وفرض التعادل نفسه على 19 مباراة. وضمن ذات المجموعة، يبحث منتخب كولومبيا عن حسم التأهل لدور الـ 8 حينما يواجه منتخب كوستاريكا على ملعب ستيت فارم في أريزونا. إلى ذلك بلغت فنزويلا الدور ربع النهائي بفوزها على المكسيك 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بخسارة جامايكا أمام الإكوادور 1-3 وخروج الأولى نهائيا من المنافسات.