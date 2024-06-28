اختتمت أمس منافسات بطولة آسيا للمبارزة للعمومي (رجال وسيدات) التي استضافتها البلاد على «صالة 4» في أرض المعارض بمنطقة مشرف بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 دولة، التي انطلقت في 22 الجاري واستمرت لمدة 6 أيام برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة.



وتوج مدير عام هيئة الرياضة بالتكليف بشار عبدالله الفائزين بمنافسات اليوم الختامي للبطولة بتحقيق منتخب الصين للسيدات الميدالية الذهبية في سلاح سابر للفرق، وذلك عقب فوزه على منتخب كازاخستان الذي نال الفضية، وحصل منتخب كوريا الجنوبية على البرونزية.



كما احرز منتخب الصين الميدالية الذهبية بسلاح فلوريه رجال للفرق عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية الذي نال الفضية، وحصل منتخب اليابان على البرونزية.



وتصدرت كوريا الجنوبية جدول ترتيب ميداليات البطولة بعد ختامها بتحقيقها 11 ميدالية (4 ذهبيات - فضيتين - 5 برونزيات)، وحل ثانيا منتخب الصين بـ 10 ميداليات (3 ذهبيات - 4 فضيات - 3 برونزيات)، وجاء ثالثا منتخب اليابان بـ 11 ميدالية (3 ذهبيات - 3 فضيات - 5 برونزيات).



وقامت الهيئة العامة للرياضة وهيئة الشباب والاتحاد الكويتي للمبارزة بتكريم لاعب المنتخب الوطني يوسف الشملان الذي حصل على الميدالية البرونزية في مسابقة السابر بالبطولة الاسيوية وهو اللاعب العربي الوحيد الذي صعد منصات التتويج في هذه البطولة.



من جانبه، عبر البطل يوسف الشملان عن سعادته بهذا الانجاز، وقال ان هذه الميدالية لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد جهد كبير خصوصا بعد المعسكر الذي استمر قرابة شهرين في إيطاليا استعدادا لهذه البطولة المهمة، وكذلك على الصعيد الشخصي أستعد منذ 4 سنوات لهذا العام الذي يصادف دورة الألعاب الاولمبية «باريس 2024».