هادي العنزي



أشاد نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف بتعاون أعضاء الجمعية العمومية للأولمبية في الاجتماع العادي الذي عقدته مساء أمس الأول في حولي، وإقرارها التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنقضية 2023-2024، وذلك بحضور 22 عضوا من إجمالي 27 عضوا. وأجلت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية إعلان تشكيل لجنة الأخلاق، على أن يتم تشكيلها في اجتماع غير عادي لاحق.



وأكد النواف أن اللجنة الأولمبية الكويتية حريصة على دعم جميع الأعضاء، والدفع لتطوير الرياضة الكويتية بمختلف الطرق، وقال: «تمت الموافقة على جميع البنود الموضوعة على جدول أعمال الاجتماع، وسط أجواء سادتها روح التعاون المتبادل». وذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حريص على تطوير جميع الألعاب الرياضية، عبر التعاون مع جميع الاتحادات والأندية المتخصصة، مضيفا: يدا بيد سوف نرتقي بجميع الألعاب، ونأمل أفضل مشاركة ممكنة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس ان اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية جاء ناجحا بامتياز بفضل تعاون الجميع. وقال:«نعتز بالدور المميز الذي يقوم به مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ونأمل مزيدا من الدعم والمساندة لجميع الاتحادات مستقبلا».



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة د. جابر المري أن الاجتماع جاء سلسا بتعاون جميع الأعضاء، وتمت مناقشة جميع البنود المعروضة على جدول الأعمال، والمصادقة عليها، وسط إجراءات سلسلة.



وأشار المري الى أن منتخبات كرة الطائرة تنتظرها عدة مشاركات خارجية خليجية وآسيوية وكذلك غرب آسيا، وسنسعى من خلال المشاركة الإيجابية في تلك البطولات الى رفع التصنيف الدولي لمنتخبات الكويت.