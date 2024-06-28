أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أهمية التعميم الذي أصدره وزير العدل حول تكليف قضاة النيابة العامة وقضاة المناطق في كافة عدليات القطر في مؤازرة اللجان القضائية الفرعية للانتخابات في أعمالها على اعتبار أن موعد إجراء الانتخابات لعضوية مجلس الشعب هو في الخامس عشر من الشهر القادم ويأتي ضمن العطلة القضائية.



وفي تصريح لموقع «الوطن» المقرب من السلطة، قال مراد: لهذا التعميم أهمية كبيرة لمتابعة سير العملية الانتخابية بحكم أن يوم الانتخاب يكون آخر يوم من العطلة القضائية وبالتالي يكون قضاة المناطق المناوبين مكلفين بأكثر من عمل ولعدة مناطق غالبا وكذلك قضاة النيابة العامة. وأكد مراد أن جميع الوزرات المعنية بالعملية الانتخابية تعمل بكل جدية لتأمين كل مستلزمات نجاح العملية الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع.