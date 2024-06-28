تنسق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لإضافة شريحة ربات البيوت اللاتي يتقاضين معاش «إعاقة» للاستفادة من القانون رقم



114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي إلى المتقاعدين «عافية». يأتي هذا بعد مخاطبة الهيئة العامة لذوي الإعاقة وزارة الصحة في وقت سابق لضم هذه الشريحة إلى تأمين «عافية». وبينت الهيئة في خطابها الموجه لوزارة الصحة أنها تدعم مساواة هذه الفئة مع المواطنين المتقاعدين، حيث شرحت كل البنود السابقة والحالية التي تمكن إضافة هذه الشريحة إلى تأمين «عافية». وجاءت مخاطبة الهيئة العامة لوزارة الصحة لإضافة هذه الشريحة إلى تأمين عافية بعد وجود العديد من الملاحظات والطلبات المقدمة من قبـــل ربــــات البيوت اللاتي يتقاضين معاش «إعاقة».



وطالبت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وزارة الصحة في حال الموافقة بإبلاغها لاتخاذ الإجراءات المستوجبة لذلك.