سيغيب النجم المخضرم ليونيل ميسي عن المباراة الأخيرة لحاملة اللقب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم أمام البيرو، بعد شكواه من شد عضلي.



وقال مساعد المدرب والتر سامويل إن حالة نجم إنتر ميامي الأميركي البالغ 37 عاما يتابعها الفريق «يوما بيوم» بعد اصابته بالعضلة المقربة اليمنى.



وقال «عانى ليو مشكلة في المباراة الأخيرة، لن يكون هنا للمباراة (المقبلة)»، وتابع «سنتابع حالته يوما بيوم بانتظار تطورها».



وإلمح سامويل إلى أن المخضرم الآخر أنخل دي ماريا قد يبدأ أساسيا بدلا من حامل 8 كرات ذهبية قياسية.



وكانت الأرجنتين قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي، بعد فوزين على كندا 2-0 وتشيلي 1-0، وسيكون تعادلها مع البيرو في ميامي كافيا لصدارة مجموعتها الأولى.



ومن المتوقع أن يريح بطل العالم أساسييه ضد البيرو، رغم تأكيد سامويل على أهمية الفوز «البيرو تملك لاعبين مميزين، نخوض هذه المباراة بجدية قصوى».



وسيتولى سامويل قيادة دكة البدلاء في مباراة البيرو، في ظل ايقاف المدرب ليونيل سكالوني مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أول مباراتين.



وقال المدافع الدولي السابق إن سكالوني «ممتعض» من الايقاف «نعتبر أنفسنا طاقما تدريبيا مناسبا ولم نواجه هذا النوع من العقوبات طيلة سنوات».