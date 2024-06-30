سينتقل لاعب الوسط الكندي إسماعيل كونيه من واتفورد الإنجليزي إلى مرسيليا الفرنسي، وذلك حسبما أعلن النادي الفرنسي الذي سيسجل أول تعاقداته الصيفية.



وكتب مرسيليا «يعلن أولمبيك مرسيليا توصله إلى اتفاق مبدئي مع واتفورد إف سي واسماعيل كونيه لقدوم اللاعب إلى النادي».



وولد كونيه (22 عاما) في ساحل العاج ورحل إلى كندا بعمر السادسة واستهل مسيرته مع سي إف مونتريال ثم انضم بعدها إلى واتفورد في يناير 2023 وخاض حتى الآن 21 مباراة دولية مع منتخب كندا.



ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، بيد أن تقارير صحافية أشارت إلى اقترابها من 12 مليون يورو.



وسيكون كونيه التدعيم الأول لتشكيلة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي اقترب من التوقيع رسميا مع مرسيليا.