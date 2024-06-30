

حقق منتخب سويسرا فوزا مستحقا على حامل اللقب إيطاليا 2-0 في أول لقاءات دور الـ 16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.



سجل ثنائية سويسرا ريمو فريلير (الدقيقة 37)، وروبين فارغاس (46).



بهذا الانتصار، ودع «الآزوري»،الذي قدم أسوأ مباراة ممكنة، البطولة من ثمن النهائي، فيما تأهل المنتخب السويسري لربع النهائي وينتظر الفائز من لقاء إنجلترا وسلوفاكيا.



بدأ المنتخب السويسري بضغط متواصل على إيطاليا، ومحاولات للتوغل من الأطراف لكن دون خطورة بالدقائق الأولى.



واستمرت سيطرة سويسرا لكن بشكل سلبي، وفي الدقيقة 12قابل الجناح السويسري ندوي كرة طولية من زميله تشاكا بتسديدة مباشرة لكنها أخطأت طريق الشباك تماما.



ومرر أيبشير من الناحية اليسرى لسويسرا كرة ممتازة في عمق الدفاع الإيطالي، ليتسلمها إيمبولي بشكل جيد وينفرد بالمرمى ويسدد كرة تألق فيها الحارس دوناروما وأبعدها عن مرماه في الدقيقة 24.



رد «الآزوري» بأول محاولة على المرمى بعد مرور 25 دقيقة، اثر مجهود فردي لكييزا في التوغل والمرور من الدفاع، ليسدد كرة في المرمى، تدخل المدافع أكانجي وحولها الى ركنية.



وأطلق ريكاردو رودريغيز، ظهير أيسر سويسرا، تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة لكنها مرت أعلى عارضة دوناروما. وفي الدقيقة 37 تقدمت سويسرا بهدف مستحق عن طريق فريلير، مستغلا تمريرة ممتازة من فارغاس، ليتسلم أمام المدافع مانشيني ويسدد بكل أريحية داخل الشباك.



وتألق دوناروما وتصدى لهدف مؤكد لسويسرا في الدقيقة 45+1، بعد ركلة حرة سددها فابيان ريدر متوسط ميدان المنتخب السويسري، ليتألق جيجي ويلمسها بأطراف أصابعه لتضرب في القائم وتمر خارج الملعب، وانتهى الشوط الأول بتقدم سويسرا على إيطاليا 1-0.



وبحثا عن العودة في الشوط الثاني، أجرى سباليتي تبديلا في بدايته بالدفع بزاكايني الذي شارك بدلا من الشعراوي بمركز الجناح، وبعد أقل من 30 ثانية من انطلاق الشوط الثاني ضاعفت سويسرا النتيجة بهدف ثان سجله فارغاس من تسديدة متقنة من الناحية اليسرى داخل المنطقة مرت وسكنت زاوية صعبة على الحارس دوناروما.



كاد الطليان أن يقلصوا النتيجة في الدقيقة 51 بهدف عكسي بعد خطأ من المدافع فابيان شار، الذي شتت كرة بشكل خاطئ لتمر وتضرب بالقائم الأيسر لسومير.



ريتيغي، الذي دخل بدلا من باريلا، تسلم تمريرة على حدود المنطقة ليسدد كرة بيسراه من على حدود المنطقة، لكن سومير كان لها بالمرصاد، في أول تسديدة على المرمى لـ «الآزوري» في الدقيقة 73.



وبعد دقيقة وقف القائم أمام هدف أول لإيطاليا بعد كرة طولية هيأها ريتيغي برأسية لساكاماكا الذي سددها بالقائم الأيمن لسومير.



المنتخب السويسري بعد هدفه الثاني عاد مباشرة للتراجع ليهدئ رتمه المعتاد باللقاء، أما إيطاليا فأرادت الخروج للهجوم لكن دون جدوى وسط غياب الإمكانات اللازمة وفشل تكتيكي كبير، لتنتهي المباراة بفوز وتأهل سويسرا للدور الثاني وإقصاء حامل اللقب.