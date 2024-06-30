

مبارك الخالدي



نفى اتحاد الكرة بشكل تام ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تفاوض الاتحاد مع المدرب العراقي عدنان حمد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.



وأكد الاتحاد في بيان له أنه لم يقم بتقديم أي عرض للمدرب العراقي عدنان حمد، كما طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من المصادر الرسمية، مشيرا إلى أن الاتحاد يقوم بنقل جميع الأخبار الخاصة بالمنتخبات الوطنية في حساباته ومنصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



إلى ذلك تعود إلى البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة قادمة من مدينة الطائف في ختام مشاركة الأزرق في بطولة غرب آسيا التي تستمر حتى 5 المقبل. وكان الأزرق قد خسر مباراته في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى الخميس الماضي التي خاضها أمام السعودية 0-3، وكان قد خسر في لقائه الأول من منتخب عمان 2-1. واختتم الأزرق مشاركته مساء أمس السبت بلقاء منتخب اليمن وهو لقاء تحصيل حاصل بعد خروج المنتخب من المنافسات من الدور الأول لبقاء رصيده خاليا من النقاط، فيما انحصرت المنافسة في التأهل عن المجموعة بين منتخبي السعودية واليمن. ومن المقرر ان يواصل منتخب الشباب برنامجه الإعدادي محليا خلال الفترة المقبلة قبل السفر إلى معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا العام المقبل والمقررة في سبتمبر المقبل، حيث تستضيف الكويت مجموعة الأزرق الثالثة التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وجزر ماريانا الشمالية.