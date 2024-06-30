

هادي العنزي



بالضربة الفنية القاضية واصل حمزة البهبهاني طريقه نحو العالمية، متغلبا على الملاكم الباكستاني أبي جوزي خان في المواجهة التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي في وزن الثقيل (90 كغم) بالعاصمة التايلندية بانكوك، وجاء النزال ضمن البطولة العالمية التي نظمها المجلس العالمي للملاكمة للمحترفين (WBC)، ليتقدم البهبهاني لأكثر من 200 مركز في التصنيف العالمي، ويحصل على «نصف نجمة» بحسب المجلس العالمي للملاكمة. وشهدت البطولة مشاركة 32 ملاكما وملاكمة من العديد من الدول من بينها، الكويت، أميركا، ماليزيا، تايلند، الهند، بريطانيا، استراليا، إيران، فيتنام. وبسط البهبهاني سيطرته على النزال في جولته الأولى، مسددا العديد من اللكمات الخطافية لمنافسه الذي انتابته الرهبة من البداية القوية لمنافسه، ومع بداية الجولة الثانية قابل البهبهاني نظيره خان بضربات يمينية صاعقة، لم يتمكن من تفاديها، ليفقد وزنه ويسقط أرضا دونما قدرة على النهوض مجددا، ليعلن بعده الحكم فوز حمزة البهبهاني بالضربة الفنية القاضية.

وأبدى البهبهاني سعادته بالفوز الكبير الذي حققه على منافسه جوزي خان، وقال: «أهدى الانتصار إلى القيادة السياسية الكريمة، آملا مواصلة المشوار والارتقاء في التصنيف العالمي وصولا للمنافسة على الألقاب العالمية، لرفع علم الكويت عاليا في ملاكمة المحترفين التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة على المستوى العالمي». وأشاد البهبهاني بنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف، مضيفا انه الداعم الأول والسند الكبير لنا في منافسات ملاكمة المحترفين، وحريص على التواصل الدائم معنا لتذليل جميع العقبات التي تعترض مسيرتنا، وبرعايته الكريمة سنواصل الإنجاز.