أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قرار رقم 97 لسنة 2024 بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث، وجاء في القرار انه:



مادة 1: تشهر الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



ونص ملخص النظام الأساسي للجمعية علي ما يلي: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والكوارث) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة التي تهدف الى غرس وتعزيز ثقافة التطوع لاستقطاب شريحة من أفراد المجتمع من المهتمين في المجال التطوعي وحثهم على المساعدة الفعالة في تنمية المجتمع، تأهيل الكوادر التطوعية في الدولة بهدف دعم ومساندة وتقديم يد العون لمساندة جهود الاستجابة الوطنية في حالات الأزمات والكوارث للحفاظ على أرواحهم ومكتسبات الدولة، إنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين لتنسيق عملهم ضمن جهود الاستجابة الوطنية مع الجهات الحكومية عند حدوث أي من حالات الأزمات والكوارث، المشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، التنسيق مع الجهات الحكومية عند حدوث اي من حالات الأزمات والكوارث، المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل، دعم البرامج المتخصصة في إدارة الكوادر الوظيفية الوطنية لإدارة استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، المشاركة وتنظيم الدورات مع الجهات المختصة بالدولة، العمل على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني وتحديثها بشكل دوري، إصدار ونشر الدراسات والبحوث والأدلة والاستبيانات واستطلاعات الرأي العام ذات الصلة بأهداف وأنشطة الجمعية، العمل مع الجهات الحكومية ومساعدتها على تنفيذ الالتزامات الدولية لدولة الكويت في حالة الكوارث والأزمات، والأعضاء المؤسسون هم: طرقي سعد طرقي الضفيري، محمد بدر محمد العجمي، عبدالله سالم عشوي العلاطي، عبدالله ذياب هليل العنزي، عمر احمد عشوي العلاطي، محمد احمد عشوي العلاطي، فلاح بدر محمد العجمي، سعود فالح فهيد الحجرف، مبارك بدر نايف الحجرف، فهيد فالح فهيد الحجرف، محمد احمد محمد العجمي، جديع فهد جديع العجمي، حسين خالد محمد العجمي، سعد خالد محمد العجمي، ابراهيم هادي محمد الهادي، سعد محمد الحميدي العجمي، عبدالله فالح محمد العجمي، فالح محمد فلاح العجمي، فلاح محمد فلاح العجمي، لافي فلاح محمد العجمي، خالد الحميدي فلاح العجمي، فلاح سعد محمد العجمي، فهد متعب سعد العجمي، الحميدي خالد الحميدي العجمي، الحميدي متعب سعد العجمي، غانم محمد غانم الجمران، خالد نايف سعود الحجرف، حسين جاسم محمد الشمري، جاسم حسين جاسم الشمري، حسن جاسم محمد الشمري، سلامة صالح الشمري، عبدالرحمن حسين جاسم الشمري، مبارك مجزع الشمري، عبدالوهاب حسين جاسم الشمري، فهاد عاصي دغيم الظفيري، حابس هجيج حمود العنزي، عبدالله بنيه عبدالله العنزي، عمر ابراهيم عمر القناعي، ناصر حمد محمد المري، حمود حامد راكان العجمي، خالد محمد الحميدي العجمي، محمد مفلح راكان العجمي، علي حامد راكان العجمي، فهد محمد الحميدي العجمي، فيصل صالح ريكان العجمي، يوسف عبدالوهاب عبدالله العميري، بدر خلف محمد المطيري، عبدالله خليفة سند المطيري، ناصر الحميدي غميض المطيري، يعقوب علي محمد الهاشمي، سعود محمد خليفة عقله، محمد عبدالله الحصينان.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.



.. وإشهار جمعية الإسعاف لتقديم مقترحات تطوير المهنة



أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرار رقم 95 لسنة 2024 بإشهار جمعية الإسعاف الكويتية، جاء فيها:



مادة 1: تشهر جمعية الإسعاف الكويتية وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية ما يلي: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية الإسعاف الكويتية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى:



نشر مفهوم الإسعافات الأولية وتقديم النصائح الوقائية للمجتمع عن كيفية التعامل مع الأمراض والإصابات الطارئة، دراسة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في مجال الإسعاف وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها للجهات المختصة، المساهمة في وضع القواعد والنظم واللوائح الخاصة بآداب المهنة، المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة والدراسات والأبحاث التي تهدف الى تعزيز دور وأداء خدمات الإسعاف، المشاركة في خطط التنمية المستدامة وتأسيس المدن الصحية، التعاون مع الهيئة العامة للبيئة بتحسين الصحة العامة وعمل الدراسات وتقديم المقترحات الكفيلة بالتخلص من النفايات الطبية والاستجابة لحالات الكوارث البيئية وتثقيف الجمهور بما يعزز صحة البيئة، متابعة المتغيرات العالمية في مجال معدات وأجهزة وآليات الإسعاف، العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال الإسعاف من الناحية الإدارية والقيادية والمهنية والفنية والطبية ودعم تطوير التعليم والتدريب الإسعافي والطبي والفني لكوادر الإسعاف، تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير التعليم الإسعافي في البلاد مع الجهات المعنية مما يخدم المرضى والمصابين، المساهمة في تقديم الاقتراحات فيما يخص تطوير مستوى الجودة والحالة الوظيفية لمجال الإسعاف، تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع العمالة الوطنية للانخراط بمهنة الإسعاف، تعزيز روح المشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الطبية والإسعاف بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، عمل ورش إسعافات أولية توعوية مجانية للمؤسسات والهيئات وأفراد المجتمع باستخدام كافة وسائل التدريب والإعلام الحديثة والتعاون مع الجهات ذات الأهداف المشتركة بتقديم تلك الورش، التعاون مع الجهات ذات الأهداف المشتركة لحماية المجتمع في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية والحروب وتقديم المساعدات الطبية اللازمة، والأعضاء المؤسسون هم: أحمد حسن السيد هاشم الهاشمي، حسين موسى جعفر بومجداد، جاسم علي سويدان العنزي، حسين يوسف حسن الحداد، جابر عبدالكريم عبدالرضا محمد، سليمان محمد سليمان العنيزي، علي شاكر حاجي ماتقي، حسين صالح حسن أبل حسن رضائي، محمد حميد عبدالرسول بهبهاني، ناصر عدنان حسين الفيلكاوي، خالد شريف دوشي العرادة، عبدالعزيز ناصر مبارك بوحيمد، محمد راشد حمزة علي، مبارك علي مبارك بلال، جعفر خليل ابراهيم المطوع، فهد خالد حجر المطيري، مشاري فوزي أنور العوضي، مهدي محمد حبيب المسري، طالب علي ابراهيم الجدي، حسين علي حسين محمد، محمد فاضل عبدالله محمد، حسين مجرن اسماعيل المجرن، مشعل حسين عبدالجليل ابراهيم، عبدالرحمن جمال محمد القطان، خالد ناصر ابراهيم الزكري، عبدالله محمد علي اشكناني، علي بارون عبدالله عبدالرحيم، عبدالعزيز علي هلال الشمالي، فاروق بدر سالم الشطي، محمد عبدالمناف منصور الرشيد، علي جواد علي الصايغ، حسن فيصل عبدالحميد الرامزي، عدنان محمد حسن احمد، حسين عبدالجليل غلوم رمضان، حسين عباس امان القلاف، احمد حسين طاهر الشمالي، علي بدر عبدالله صالح درويش، علي احمد صالح بوغيس، كايد جاسم محمد غلوم، محمد عبدالوهاب طاهر الشمالي، سعود عبدالعزيز سعود الحميدان، حمد عبداللطيف بدر السبع، عبدالله حماد شافي العجمي، نصرالله شريف نصرالله العوضي، عدنان محمد مصطفى السلمان، عثمان عبداللطيف عبدالله بوطيبان، عبدالنبي عبداللطيف مصطفى حسن، حسين علي سالم غلوم، محمد بدر حمد الشيحه، عمر صالح محمد العويهان، عبدالمحسن ربيع حسين العجمي، أحمد سعيد حسين القطان.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من مايو وتنتهي في 31 ابريل من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.