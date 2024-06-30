طلال البحر: سوق العقار في الإمارات من أكثر القطاعات الجاذبة إقليمياً وعالمياً

خالد اسبيتة: المشروع الجديد سيجسد قيم وتقاليد الشارقة بأجواء عصرية متميزة



وقّعت شركة عقارات الكويت، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات، وشركة ايفا للفنادق والمنتجعات، المطور العالمي للمشاريع السكنية والفندقية، عقدا تقوم ايفا للفنادق بموجبه بتطوير وتصميم وتنفيذ وتسويق مشروع «تلال الطي» في إمارة الشارقة في الإمارات، والذي يمتد على مساحة 552،486 مترا مربعا أرض مملوكة لعقارات الكويت، ومن المقرر الإعلان عن اطلاقه في الربع الرابع من العام الحالي.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر: «سوق العقار في دولة الإمارات من أكثر القطاعات الجاذبة إقليميا وعالميا. ونرى الآن إمارة الشارقة وقد أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين، لما توفره من بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للأعمال، ولحرص الامارة على دعم القطاع العقاري وتعزيزه».



وأضاف البحر: «نهدف إلى إنشاء مجتمع سكني راق، بمعايير جديدة للمعيشة المستدامة في المنطقة. ومن خلال مزيج من التصميم الابتكاري، وممارسات البناء المستدامة، وأحدث المرافق، نسعى لتقديم تجربة سكنية فريدة تفوق توقعات السوق المستهدف. لذا، وقعنا مع ايفا للفنادق لخبرتها الطويلة في التطوير العقاري وطرح المنتجات العقارية الفريدة والمبتكرة. وسنعلن عن مكونات وتفاصيل المشروع حال اكتمال التصورات والاتفاق على التصاميم النهائية».



وختاما، قال البحر: «تمثل تلال الطي فرصة استثمارية فريدة في سوق العقارات النابض، حيث يقدم مزيجا من الراحة، والموقع المتميز، ووسائل الراحة الحياتية التي تميزه عن غيره من المشاريع. ومن خلال التركيز الدقيق على الجودة والتصميم ورضا العملاء، نحن على ثقة أن «تلال الطي» ستصبح وجهة سكنية بارزة للباحثين عن الأفضل في الحياة العصرية».



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيتة: «توسع جديد لايفا للفنادق في دولة الامارات. بعد النجاح الذي حققته الشركة عالميا في تطوير المشاريع، نجلب الآن خبرتنا الطويلة في تطوير الأراضي، كما في جنوب افريقيا، إلى إمارة الشارقة».



وأضاف: «لدينا رؤية لأن تجسد تلال الطي قيم وتقاليد إمارة الشارقة بأجواء عصرية متميزة، وتوفر لمالكي المنازل بيئة سكنية تتسم بالأمن والسلامة، متماشية مع أعلى المعايير العالمية في ظل التقاليد الراسخة والقيم العميقة التي تتسم بها الامارة. إنها رؤية تطويرية تهدف إلى إعادة تعريف المعيشة المستدامة في إمارة الشارقة».



وتعد إمارة الشارقة واحدة من أكثر الامارات تنوعا اقتصاديا، حيث تتعدد فيها القطاعات غير النفطية. وتلعب المشاريع المستدامة دورا رئيسيا في إنشاء بنية تحتية عالية المستوى. كما شكلت جهود حكومة الشارقة لقيادة الاصلاحات وطرح المبادرات الرائدة في السوق عاملا مهما في تشجيع وجذب الاستثمارات.