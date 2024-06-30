

تأكيداً لرسالتها الداعية إلى تعزيز التجربة المصرفية الإلكترونية لدى العملاء، والتي تسهم بدورها في بناء ثقافة مجتمعية تواكب متغيرات التحول الرقمي، وذلك من خلال تقليل التعامل بالنقد واستخدام قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة كبديل فعال وآمن، أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عن طرحها لخدمة «ومض» والتي طورتها مواكبة لتطورات تكنولوجيا المدفوعات على الصعيد الإقليمي والدولي، وسعيها لتوسيع البنية التحتية لنظم المدفوعات بما يساعد على توفير منتجات وخدمات ذات جودة وكفاءة عالية سهلة الاستخدام، لتواكب التقنيات المالية الحديثة مع مراعاة كل التحديات والفرص التي من شأنها التأثير على جودة وسلامة الخدمة المقدمة بما يلبي طموحات ورغبات المستخدمين.



وكشف الرئيس التنفيذي للشركة عصام الخشنام عن أن «كي نت» تطرح اليوم خدمة جديدة للدفع الفوري والتي ستقدم لمستخدميها تجربة فريدة وغير مسبوقة من حيث السرعة والأمان في تحويل المبالغ بين الحسابات المصرفية الشخصية. وأضاف الخشنام أن استراتيجية «كي نت» ترتكز في المقام الأول على توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية والعمل على بناء أنظمة دفع جديدة، بالإضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات في السوق المحلي والإقليمي.



وأضاف الخشنام أن «كي نت» قامت في المرحلة الأولى من هذا المشروع بإنشاء القواعد العامة والمنظمة للبنوك المشاركة في الشبكة ومن ضمنها اللوائح التوجيهية، والأدوار، والمسؤوليات، وحدود التعاملات، وإنشاء دليل العناوين Alias Directory، وعمليات التسوية، وآليات ضمان سرية وسلامة المعلومات، حتى تم الربط مع البنوك المحلية لطرح الخدمة من خلال قنواتهم الإلكترونية، وسيستمر العمل على تطوير حلول الدفع الفوري حتى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في عدة تعاملات مصرفية الكترونية كبديل للنقد في دولة الكويت.



وعن طريقة عمل خدمة «ومض»، قال الخشنام إنها ستكون من ضمن خيارات الدفع والتحويل المتوافرة على تطبيقات البنوك المحلية، على أن يقوم المستقبل بالتسجيل في الخدمة باستخدام رقم هاتفهم المرتبط بحسابهم البنكي. عندها، يمكن لهم استلام المبالغ بصورة فورية وفي أي وقت.



يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة «كي نت»، الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كل أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كل أرجاء دولة الكويت تقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات التقليدية بالعملات الورقية. وتسعى «كي نت» دائما لتطوير الخدمات التي تقدمها لتواكب أحدث الخدمات.