أطلقت الملا للصيرفة، إحدى شركات مجموعة الملا والشركة الرائدة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية في الكويت، حملة ترويجية بمناسبة كأس أوروبا تتيح لعملائها فرصة ربح 10000 يورو. ويستمر العرض حتى 10 يوليو 2024 ويسري على كل التحويلات المالية إلى أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وتركيا والأردن والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين. وينطبق العرض على التحويلات التي يتم إجراؤها في الفروع أو عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو مكائن التحويلات. ولا يحتاج العميل إلى تعبئة أي كوبونات لدخول السحب، إذ يدخله تلقائيا عند استخدام الكود EU24 الخاص بالعرض. وسوف يتم اختيار 10 فائزين يحصل كل منهم على 1000 يورو في سحب بتاريخ 11 يوليو 2024. وتسعى «الملا للصيرفة» مند تأسيسها عام 2001 إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها عبر قنوات جديدة وحلول مبتكرة، كما تفخر بدعم وثقة أكثر من مليون عميل يرسلون أموالهم معها بكل سهولة وسرعة وأمان إلى أكثر من 180 دولة في العالم.















