أعلن بنك وياي عن توفيره لأفضل وأسهل الخيارات الملاءمة لإرسال واستقبال الأموال من خلال خدمة «ومض» بالتعاون مع كي نت وتحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي. وتتيح هذه الميزة للعملاء إمكانية إرسال الأموال واستقبالها بسلاسة وسهولة ويسر من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتسلم فقط، دون الحاجة إلى تقديم أي تفاصيل إضافية تتعلق بالحساب المصرفي.



وفي سياق تعليقها على إطلاق هذه الخدمة المميزة، قالت آمال الدويسان، رئيس بنك وياي: نحرص دائما على تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. وبفضل ما نتميز به من مكانة فريدة كأول بنك رقمي في الكويت، نواصل الاحتفاظ بمركزنا الريادي من خلال التكيف السريع وتبني أحدث الخدمات المتاحة عبر الموبايل وإضافة كل ما يستجد في مجال الدفع الفوري. وتعتبر خدمة «ومض» من الخدمات الفريدة التي ستحدث نقلة نوعية على ساحة الخدمات المصرفية عبر الموبايل بفضل ما توفره هذه الميزة من إجراء التحويلات المالية بسهولة ويسر مقارنة بأي وقت مضى.



وأضافت: ندرك أيضا اهتمام عملائنا وتقديرهم لكل الخدمات التي توفر لهم سهولة اجراء معاملاتهم المالية عبر الانترنت بيسر وأمان أكثر من أي شيء آخر. وبالنظر إلى خدمة «ومض» الجديدة، فتعتبر تأكيدا على التزامنا بتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا.



وتعتمد هذه الخدمة الجديدة على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية لتوفير حلول مميزة وجديدة لإرسال الأموال بسهولة ويسر. ويمكن للعملاء الآن التسجيل في خدمة «ومض» من خلال تطبيق وياي في خطوة واحدة فقط تتطلب مراجعة بيانات العميل وتأكيد تفاصيل الاتصال الخاصة به، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف المحمول، ليتمكن بعدها من البدء في إرسال الأموال واستقبالها واستردادها ببساطة ويسر عن طريق إدخال رقم الهاتف المحمول للمتسلم، دون الحاجة لتذكر معلومات حساسة تتعلق بالحساب المصرفي أو مشاركاتها مع أي طرف آخر.



ومن أبرز المزايا التي تتسم بها خدمة «ومض» كوسيلة مثالية لإرسال واستقبال الأموال ما توفره للعميل من إمكانية طلب إرسال الأموال من خلال نقرة واحدة في تطبيق وياي بدلا من إنشاء روابط الدفع.



ولا يقتصر دمج خدمة «ومض» ضمن تطبيق وياي على تبسيط عملية إرسال الأموال فحسب، بل يعزز أيضا مستوى أمان إجراء المعاملات المالية من خلال القضاء على مخاطر الوصول غير المصرح به للحساب المصرفي أو إساءة استخدامه.



وتتوافر حاليا هذه الميزة الجديدة لجميع مستخدمي تطبيق وياي، مما يمكنهم من إجراء مدفوعات فورية في أي وقت وفي أي مكان.



وبفضل ميزاته الحديثة وواجهة التطبيق سهلة الاستخدام والالتزام بالتميز والاسبقية كأول بنك رقمي على مستوى الكويت، يحافظ بنك وياي على مكانته المميزة بما يؤهله لإعادة تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية. قم بتنزيل تطبيق بنك وياي لتحصل على أفضل تجربة تمكنك من إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت بسهولة ويسر.















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