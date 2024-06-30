

أعلن عدد من نجوم الأغنية استعدادهم لطرح ألبوماتهم في صيف 2024، وكشف البعض منهم عن ملامح وتفاصيل ألبوماتهم الجديدة، والبعض الآخر طرح عددا من أغانيه الجديدة قبل طرحهم الألبومات كاملة، وذلك لجس نبض ومدى قابلية الجماهير لإنتاجاتهم الجديدة.



يأتي الفنان راشد الماجد على رأس الفنانين العرب المنتظر طرح ألبوماتهم الجديدة هذا الصيف، حيث نشرت شركة روتانا مؤخرا بيانا شوقت من خلاله جمهور الفنان راشد الماجد لعودته إلى المنافسة الغنائية بعد غياب، وكشفت الشركة في بيانها عن تجهيز الفنان راشد الماجد لألبومه الجديد، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الغنائية الأخرى. وقالت إن الفنان راشد الماجد يعيش حالة نشاط فني هذه الأيام، وهو الأمر الذي أثار حماس الجمهور لأعمال راشد الماجد الجديدة.



وقالت شركة روتانا في بيانها عن أعمال راشد الماجد الجديدة: «راشد الماجد ونشاط فني كبير، نشاط فني كبير يعيشه سندباد الأغنية راشد الماجد هذه الفترة، حيث علمنا انه انتهى من تسجيل أغنية جديدة لمدينة جدة.. كذلك شارف «أبوطلال» على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومه الجديد وجميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وسيتضمن الألبوم ما بين 11 و13 أغنية كتب كلماتها العديد من الأسماء الشعرية البارزة، بينهم الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في أكثر من عمل، والأمير خالد الفيصل، وأحمد علوي وآخرون. وكان راشد الماجد قبل أن يشرع في أغاني ألبومه مع الموسيقار د.طلال، قد بدأ بتسجيل مجموعة من الأغان علمنا انه سيطرحها لاحقا بشكل أغان منفردة single».



«البضاعة»



بدأ الفنان ماجد المهندس العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد بعنوان «البضاعة»، والذي طرح منه أول أغنية بعيد الأضحى في فيديو كليب أغنيته الرئيسية «البضاعة»، والتي تعاون بها مع شركة روتانا، والأغنية من كلمات كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي «سيروس»، وذلك قبل أن تكشف روتانا مؤخرا عن تفاصيل الألبوم المصغر للفنان ماجد المهندس والذي يتكون من 4 أغان جديدة، ويتضمن الألبوم العديد من التعاونات بينها مع الملحن أحمد الهرمي والشاعرين أحمد علوي وإبراهيم بن سواد، وقام ماجد المهندس بتصوير أغاني الألبوم مع المخرجين بسام ترك وفادي حداد.



«تعا نقعد»



من جهتها، أعلنت المطربة نجوى كرم عن تجهيزاتها لألبومها الجديد بالتعاون مع شركة روتانا، وطرحت في عيد الأضحى الأغنية الأولى من ألبومها الجديد بعنوان «تعا نقعد»، وهي من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة، وشوقت نجوى كرم الجمهور بالأغنية لألبومها الجديد، خاصة بعد مفاجأتها بالأغنية بتقديم أغنية إيقاعية شبابية وهي المفاجأة التي حازت اهتماما خاصا من الجمهور، وفاجأت أيضا الفنانة نجوى كرم الجمهور بتصوير الأغنية بطريقة مختلفة ومبتكرة، من خلال تعاونها مع المخرج بيار خضرا، وينتظر الجمهور تحديد موعد طرح الألبوم والكشف عن بقية تفاصيله.



«حكي واحد»



وشوّق الفنان عبدالمجيد عبدالله الجمهور لألبومه الجديد في 2024، وذلك بعد كشفه عن التفاصيل الأولى للألبوم، حيث أعلنت شركة روتانا عن تجهيزها لألبوم جديد مع عبدالمجيد عبدالله لطرحه في الفترة المقبلة، وتحدث عبدالمجيد عبدالله عن مفاجآت وملامح الألبوم في حديث له مع وسائل الإعلام على هامش حفله الأخير في دبي، وقال إن الألبوم الجديد سيكون بعنوان «حكي واحد»، ومن المتوقع أن يطرح الألبوم في موسم الصيف. وكشف الفنان عبدالمجيد عبدالله عن تفاصيل أخرى عن الألبوم الجديد «حكي واحد»، وقال إنه يتعاون مع الشاعر تركي في أغاني الألبوم، بالإضافة إلى الملحن طارق محمد. وأضاف ان العمل الجديد هو ألبوم مصغر سيضم 4 أغان جديدة مع تركي وطارق محمد.