

مفرح الشمري



افتتح سفيرنا لدى الجمهورية التونسية الشقيقة منصور خالد العمر جناح وزارة الإعلام الكويتية المشارك في الدورة الـ 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي انطلقت أنشطته الأربعاء الماضي في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك بحضور رئيس الوفد الكويتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد نافل العازمي والوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع، والنائب الأول لأمين اتحاد الإذاعات العربية محمد العواش، ومدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي، ومدير إدارة العروض بتلفزيون الكويت طلال السبيعي، ورئس قسم محطة الغناء الحديث المخرج جابر الجاسر، والمعد بدر الدعي، والمخرج فهد الرشيدي، ومدير التواصل الاجتماعي مرزوق الغازمي.



وتوافد العديد من المسؤولين العرب والجمهور التونسي على جناح وزارة الإعلام الكويتية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع صور الشخصيات الكويتية والعربية المعروضة في الجناح.



وحرص القائمون على الجناح على تعريف الزائرين بالصور والمواد الإعلامية والمطبوعات المعروضة في الجناح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات إذاعة وتلفزيون الكويت منذ التأسيس حتى يومنا هذا.



من جانب آخر، حصدت جمهورية العراق النصيب الأوفر من جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية، إذ فازت بـ 8 جوائز في مختلف المسابقات.



وجرى حفل تسليم جوائز التبادلات الإخبارية والبرامجية، مساء الجمعة بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، بحضور رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي والمدير العام للاتحاد م.عبدالرحيم سليمان.