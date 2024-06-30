ستحصل الممثلة الأميركية سيغورني ويفر التي اشتهرت خصوصا بدورها في سلسلة أفام «أليين» على أسد ذهبي فخري عن مجمل مسيرتها المهنية، خلال الدورة الـ 81 من مهرجان البندقية السينمائي.



وأشار المدير الفني لمهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا، في بيان، إلى أن «ممثلة من مرتبة سيغورني ويفر قلما لها منافسون». وأضاف أن ويفر ستكرم لبنائها جسورا «بين السينما الفنية والأفلام التي تتفاعل مع الجمهور بطريقة مباشرة ومبتكرة، مع بقائها وفية لنفسها». وستنال ويفر جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرتها في مهرجان البندقية السينمائي الذي يقام من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2024.



وقالت الممثلة الشهيرة إنها ستقبل هذه الجائزة «بكل فخر تكريما لكل من ساعد في إعطاء حياة لهذه الأفلام».



وحققت سيغورني ويفر البالغة 74 عاما، والتي سبق أن فازت بجائزتي غولدن غلوب وجائزة غرامي، شهرة من خلال دور إيلين ريبلي في فيلم الخيال العلمي «أليين» (1979) للمخرج ريدلي سكوت.