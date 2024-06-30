بشرى شعبان



وجه الوكيل المساعد لقطاع التعاون أحمد فريج العنزي خطابا إلى اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن الزراعة التجميلية وتجميل المرافق وصيانتها في نطاق عمل الجمعيات التعاونية. وتضمن الخطاب أن يتم التعميم على كل الجمعيات التعاونية بشأن الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم 159 لسنه 2023 وموافاة الوزارة بأي معوقات أو صعوبات لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد الوزارة بتقرير ربع سنوي لمتابعة مدى التزام الجمعيات التعاونية.



وبحسب البيان، فإنه إيمانا من الجمعيات التعاونية ودورهم الرائد بتقديم الخدمات الاجتماعية لأهالي المناطق السكنية ولإسعاد الأسر وتوفير بيئة صحية لهم ولأطفالهم وتقديم كل ما من شأنه خدمتهم، ولما لهم من صلاحية صرف نسبة من الأرباح تحت بند الخدمات الاجتماعية في الزراعة التجميلية مثل تخضير الحدائق والمرافق لإضافة مظهر جمالي وحضاري للمنطقة السكنية في مختلف مناطق الكويت واستغلال المساحات الزراعية بزيادة التخضير والتي لها تأثير إيجابي على البيئة والمناخ والتي هي من ركائز خطة الكويت للتنمية المستدامة، جاء ذلك بتعليمات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة.