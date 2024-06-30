نحتفل معكم وبكم في هذا الوقت من كل عام بذكرى غالية على قلوب أهل الكويت بافتتاح أول فندق عالمي من سلسلة فنادق شيراتون خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، لتنطلق معها إحدى أهم الصناعات المختصة بقطاع الضيافة والتي أرست معالمها في دولة الكويت وامتزجت بعادات وتقاليد أهلها الأصيلة وارتقت بمفهوم الصناعة الفندقية من خلال تقديم الخدمات الفاخرة منذ العام 1966 وعلى مدار عقود شهدت الكثير من الأحداث والتي كان فندق شيراتون الكويت المكان المفضل لتخلد في سجلاته.



يعد فندق شيراتون أول فندق دولي في دولة الكويت وأول فندق تديره شركة ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما شرفه باستضافة ضيوف وزوار الكويت من كل أرجاء العالم ومكنه من احتضان مئات المؤتمرات الدولية، الإقليمية والمحلية وكان مقرا لإعلان العديد من القرارات التاريخية وليكون محطة بارزة في الكثير من الأحداث والمناسبات ولاسيما الأفراح التي لا تزال قاعاته تزين بنجومها ولأجيال عديدة.



ثمانية وخمسون عاما وما زالت فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون الكويت، وفوربوينتس شيراتون الكويت تقدم خدماتها الفاخرة وإقامتها الراقية لضيوف الكويت الحبيبة وهي تمضي قدما في تعزيز ريادتها في قطاع الضيافة في المنطقة والعالم وتنتهج سياسة التطوير المستمر وتجلى ذلك مع دخول العلامة التجارية الفاخرة سانت ريجيس ليستمر معها الفندق بإبراز معالم الحضارة الراقية في الصناعة الفندقية الفاخرة في دولة الكويت.



بهذه المناسبة العزيزة، عبر المدير العام لمجموعة فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت، فهد أبو شعر، عن فرحته الغامرة بهذا الإنجاز الكبير على مدار ثمانية وخمسين عاما من التميز والنجاح. وهذا ما أكد عليه من خلال الدعم اللامتناهي من قبل أصحاب الفندق لكل ما هو جديد في هذا القطاع لمواكبة الضيافة الفاخرة وتعزيز مكانة الكويت الكبيرة. هذا، وقد تقدم بالشكر الكبير لفريق العمل الذي يقدم كل الجهود في سبيل توفير أرقى الخدمات ليصل بالفندق إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكدا على احترام عادات وتقاليد أهل هذه الأرض الطيبة والالتزام بتقديم أعلى معايير الضيافة في الكويت.