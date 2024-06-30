عاطف رمضان



شددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان أمس السبت على ضرورة العمل لتحديد وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) والعمل على وضع الحلول الفعالة لتسريع وتيرة العمل.



وأوضحت المشعان في بيان صحافي بعد اجتماعها مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ م.حمود المبارك لمناقشة تقدم العمل في المشروع ان الجهود مستمرة لتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي وتعزيز قدراته التشغيلية.



وقالت إن الاجتماع ناقش أيضا المواضيع المتعلقة بالإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ومتابعة الأداء الحكومي، مؤكدة حرص جميع الجهات على إنجاز المواضيع المتعلقة بجهاتهم، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها لضمان تسليم مشروع مبنى الركاب الجديد والمواضيع العالقة مع الجهات الخارجية بالجودة المطلوبة.



وبينت أن الجهات المعنية تعمل عن كثب مع هيئة الطيران المدني لتذليل أي عقبات ودعم تحقيق التقدم المستمر في هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر جزءا رئيسيا من خطتنا لتطوير البنية التحتية الوطنية وتعزيز الاقتصاد. وتابعت المشعان: «نحن عازمون على العمل بشكل تعاوني ومكثف لضمان الانتهاء من مبنى الركاب الجديد الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المسافرين وتوسيع قدراتنا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي».



ولفتت إلى أن المشروع يأتي «تأكيدا على التزامنا بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد».



وأكدت المشعان أهمية هذا المشروع ليس فقط لقطاع الطيران، بل كجزء من استراتيجية أوسع لتحديث وتوسيع البنية التحتية الوطنية، مشددة على التزام الوزارة بالعمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف المهمة.