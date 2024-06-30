

طارق عرابي



أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»،عن أن قطاعات التراخيص التجارية في الكويت تشهد توسعا ملحوظا يعطي إشارات إيجابية واضحة على حالة الزخم في النشاط الاقتصادي، بعدما ارتفع الاقبال على ترخيص الانشطة في قطاعات مختلفة بنسبة 58% تقريبا، ليظهر اقبالا كويتيا على أنشطة خاملة.



وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، ارتفاع قطاعات التراخيص التجارية من 19 قطاعا في 2023 إلى 30 قطاعا في 2024، أي بزيادة بواقع 11 قطاعا جديدا تم استحداثها وإضافتها إلى قائمة الأنشطة التجارية، بارتفاع نسبته 58%، وذلك تماشيا مع المستجدات والتطورات التي شهدها السوق المحلي بسبب ارتفاع الطلب على تلك التراخيص من قبل المواطنين.



وتضمنت قائمة القطاعات والأنشطة التجارية التي نشطت على قائمة أعمال المواطنين مؤخرا أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة)، بالإضافة إلى أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها، وأنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها، وأنشطة الطباعة والخدمات المتصلة بها، وأنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها، وأنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المتصلة بها، وأنشطة الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بها، وأنشطة تقديم الخدمات للمباني والخدمات المتصلة بها، وأنشطة إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات والخدمات المتصلة بها والأنشطة الإيجارية، وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها.



إجمالي التراخيص



وأظهرت الإحصائية أن إجمالي أعداد التراخيص التجارية الصادرة خلال أول 4 أشهر من 2024 ارتفعت بنسبة 31.2% إلى 769 ترخيصا لمختلف أنواع الأنشطة، مقارنة بـ 586 ترخيصا للفترة نفسها من 2023، أي بزيادة بواقع 183 ترخيصا.



التجارة العامة



وبحسب الإحصائية، تركز الطلب على قطاعين رئيسيين استحوذا على 53.44% من إجمالي أعداد التراخيص التجارية الصادرة خلال أول 4 اشهر من 2024 بإجمالي 411 ترخيصا، حيث واصل قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها تصدره لقائمة الأنشطة الاقتصادية المطلوبة بلا منازع، بإجمالي تراخيص صادرة بلغت 339 ترخيصا، مستحوذا على44% من إجمالي أعداد التراخيص الصادرة خلال أول 4 اشهر من 2024 مقارنة بـ 345 ترخيصا للفترة نفسها من 2023.



وحلت صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها في المرتبة الثانية في قائمة أعلى التراخيص الصادرة بواقع 72 ترخيصا مستحوذة على 9.3% من إجمالي التراخيص بأول 4 أشهر من 2024، مسجلة ارتفاعا مقارنة بـ 64 ترخيصا للفترة نفسها من 2023.



الأنشطة الجديدة



أما على صعيد الأنشطة الجديدة والمستحدثة التي تمت إضافتها إلى قائمة الأنشطة التجارية خلال العام الحالي، فقد حظي عدد من تلك الأنشطة بالإقبال الملحوظ خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، أي منذ انطلاقتها خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية ابريل 2024، وكان على رأسها أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) التي بلغ عدد تراخيصها 112 ترخيصا تشكل ما نسبته 14.5% من إجمالي التراخيص، تلته أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها بواقع 83 ترخيصا تشكل ما نسبته 10.79% من إجمالي التراخيص، ثم أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها بواقع 21 ترخيصا، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها بواقع 18 ترخيصا، ثم الأنشطة الايجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها بواقع 12 ترخيصا، ثم أنشطة الطباعة والخدمات المتصلة بها بواقع 8 تراخيص.