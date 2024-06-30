حلّت الكويت في المركز الثالث عربيا والعاشرة عالميا من حيث حجم التحويلات الدولية المرسلة منها، وهي الأموال التي يرسلها الوافدون في البلاد مباشرة إلى أسرهم أو مجتمعاتهم في موطنهم الأصلي، حيث بلغت قيمتها خلال عام 2023 نحو 12.7 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان: «موجز الهجرة والتنمية».



وبحسب بيانات التقرير، فقد جاءت الإمارات في المركز الثاني عالميا والأول عربيا، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38.5 مليار دولار، فيما حققت السعودية المركز الثالث عالميا والثاني عربيا، وذلك بإجمالي تحويلات بلغت نحو 38.4 مليار دولار، وجاءت قطر في المرتبة الرابعة عربيا بنحو 11.8 مليار دولار، تلتها البحرين بنحو 2.7 مليار دولار.



وتصدرت الولايات المتحدة بلدان العالم المرسلة للتحويلات الدولية، حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجية من التحويلات نحو 85.8 مليار دولار خلال عام 2023، وحلت سويسرا رابعا بإجمالي تحويلات بلغت 35.7 مليار دولار، ثم ألمانيا خامسا بإجمالي 24.1 مليار دولار.



وفي المركز السادس جاءت الصين بإجمالي تحويلات مرسلة خلال العام الماضي بلغت نحو 20.2 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بـ 18 مليار دولار، وثامنا حلت هولندا بإجمالي 16.7 مليار دولار، وفي المرتبة التاسعة جاءت فرنسا بإجمالي تحويلات 15.9 مليار دولار.



ووفقا للتقرير، انخفضت التحويلات الخارجية من دول الخليج بنسبة 13% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، بعد أن أظهرت اتجاها تصاعديا خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، مع بعض التقلبات، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض بعد عام 2019.



وحسب البنك الدولي، تصدرت الهند قائمة الدول الأكثر تلقيا للتحويلات الدولية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 119.5 مليار دولار، تلتها المكسيك ﺒ 66.2 مليار دولار، ثم الصين بنحو 49.5 مليار دولار.



وكشف البنك الدولي في تقريره عن أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.