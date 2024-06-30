الريسي: مجتمعاتنا تحفل بالتجارب الغنية التي تستحق الإشادة والتقدير وهي تستفيد مما تتيحه وسائل الاتصال بشكل إيجابي وفعال

أعلن «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» عن فئات الجوائز الخاصة التي تمنح من قبل لجنة التحكيم، ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024، والتي تمثل تكريما من اللجنة لأبرز ممارسات الاتصال الفردية والإنجازات البارزة والمساهمات القيمة من الأفراد في هذا المجال، بناء على ترشيحات واختيارات اللجنة الفاحصة.



وتشمل 4 فئات، وهي: «جائزة أفضل مسؤول حكومي متميز»، و«جائزة أفضل شخصية ذات إسهامات إستراتيجية في مجال الاتصال الحكومي»، و«أفضل اتصال ذي أثر في المناطق النائية»، و«جائزة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي».



خبراء الإعلام والاتصال



وتضم لجنة التحكيم لدورة هذا العام نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والاتصال، وهم: رئيس لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي محمد جلال الريسي، ومدير عام قنوات «إم.بي.سي» وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي علي جابر، ونائب المدير للشؤون المالية والإدارية بجامعة الشارقة شهاب الحمادي، ورئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة د.علي اللواتي، ومدير قناة «الشارقة الرياضية» بالإنابة محمد السويدي، والإعلامية المصرية منى الشاذلي، ورئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سابقا سامي الريامي، ومستشار إستراتيجي في مجال الأسواق الناشئة ومؤلف كتاب The Sheikh CEO د.يسار جرار، والكاتب والإعلامي د.أحمد العرفج، الذين يسهمون بخبراتهم الواسعة في تحقيق الشفافية والموضوعية في الجائزة.



تجارب غنية



وتعليقا على دور اللجنة بالجائزة، يقول محمد جلال الريسي «يشرفنا التعاون الدوري مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لتقدير الإنجازات الرائدة، والاحتفاء بالنماذج المجتمعية المؤثرة التي تلهم الجمهور وتشجعهم على المشاركة الفعالة والإيجابية، مستفيدين من خبرات أعضاء اللجنة الواسعة في مجال الإعلام والاتصال».



وأضاف «مجتمعاتنا تحفل بالتجارب الغنية التي تستحق الإشادة والتقدير، وهي تستفيد مما تتيحه وسائل الاتصال بشكل إيجابي وفعال، ومن واجبنا كلجنة تحكيم أن نسلط الضوء على هذه الإنجازات، فالفئات التي نكرمها تمثل مختلف جوانب الاتصال، من القيادة المتميزة إلى الإسهامات الإستراتيجية والتأثير الاجتماعي الإيجابي، ونحن نؤمن بأن تكريم هذه النماذج يعزز من قيم الابتكار والتميز ويحفز على مزيد من الإنجازات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تواصلا وتنمية، وحضورا لأفراده المؤثرين إيجابيا».



أفضل مسؤول حكومي متميز



وتعد جائزة «أفضل مسؤول حكومي متميز» تكريما للقيادات الحكومية التي تتجاوز حدود الأداء الوظيفي المعتاد، حيث تمنح للمسؤولين الذين يظهرون قيادة استثنائية ومتفردة، كما تكرم الجائزة أولئك الذين يبدون تفانيا ملهما وإسهامات فاعلة تتجاوز توقعات أدوارهم الرسمية، ممن تبنوا النهج الميداني والتفاعل المباشر مع الجمهور والموظفين والمجتمع لتحقيق تأثير إيجابي ملحوظ.



وتبرز الجائزة الجهود التي تحدث تأثيرا إيجابيا واسعا، سواء في الجهات التي يعمل بها المسؤولون أو في المجتمع ككل، من خلال تحسين الخدمات العامة وتبني مبادرات مبتكرة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة الحكومية.



إسهامات إستراتيجية



وتمنح جائزة «أفضل شخصية ذات إسهامات إستراتيجية في مجال الاتصال الحكومي» للأفراد الذين لعبوا دورا محوريا في تحسين وتعزيز فاعلية التواصل والتفاعل بين الحكومات والمواطنين، من خلال مساهماتهم الإستراتيجية، سواء العلمية والتطبيقية.



كما تقدر الجائزة الأفراد الذين قدموا حلولا إبداعية ومبتكرة لتحديات الاتصال الحكومي، وأسهموا في تحسين استراتيجيات الاتصال وتعزيز الشفافية والمصداقية.



وتحرص لجنة التحكيم على تقييم مجموعة من الجوانب، منها الجانب الإبداعي في المشاريع والمبادرات المبتكرة، والأعمال الاستثنائية، والبحوث والتقارير العلمية، والمبادرات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع من خلال الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى الحضور الإعلامي والاتصالي المتميز.



أفضل اتصال ذي أثر



وتسلط جائزة «أفضل اتصال ذي أثر في المناطق النائية» الضوء على الجهود المتميزة التي تبذل لتحقيق التواصل الفعال في المناطق الأكثر بعدا وعزلة، حيث تكرم الجائزة الأفراد الذين نجحوا في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات اتصال مبتكرة تجاوزت الحواجز الجغرافية والثقافية للوصول بفاعلية إلى المجتمعات البعيدة، كما تقدر الجائزة الجهود المبذولة في تطوير مجال الاتصال الموجه للمناطق النائية، بما في ذلك استخدام اللغات واللهجات المتنوعة لضمان الوصول الفعال.



ومن المعايير الأساسية التي تقيمها لجنة التحكيم لاختيار الفائزين بهذه الجائزة، تطوير وتنفيذ إستراتيجيات اتصال ملائمة لخصوصية المناطق النائية، وإطلاق مبادرات عملية فعالة، وتقديم حلول مبتكرة لتحديات الاتصال، والقدرة على توسيع نطاق المبادرات وتكرارها بفاعلية.



أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي



وتمنح جائزة «أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي» للأفراد الذين أثروا بشكل مباشر على حياة فئة كبيرة من الناس، وألهموهم للقيام بأدوار إيجابية، وأصبحوا نماذج فاعلة ومعروفة لدى الجمهور. وتشمل الجائزة الشخصيات المجتمعية الاعتبارية، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استثمروا شهرتهم في مبادرات ملهمة.



وتشدد المعايير العامة للجائزة على أهمية أن يكون المرشح قد أحدث تأثيرا إيجابيا مباشرا وملموسا على فئة كبيرة من الناس، وأسهم في حل المشكلات الاجتماعية والنهوض بالمجتمع، وكان قدوة تحفيزية وملهما للآخرين، وشارك في حملات أو مبادرات لها ثمار واضحة على المستوى الاجتماعي، أو التنموي أو الثقافي. ويشترط أن يتسم المرشح بالنزاهة العالية والأخلاق الحميدة، كما ينبغي وجود دليل واضح وموثق على الإنجازات والأثر الإيجابي الذي حققه المرشح.