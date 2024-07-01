هالة عمران



على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، وذلك بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2، وبحضور د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وقام بالتوقيع كل من: د.وائل عقل، رئيس جامعة النيل، وجوناس موبيرج الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر GH2.



وعلى هامش التوقيع، صرح د.أيمن عاشور بأن أهداف المركز تتضمن تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات في هذا المجال الواعد والإسهام في تقديم المساعدة الفنية لمصر والدول الأفريقية، فضلا عن تسريع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في جعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.



إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، التأكيد على أن تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة، التي تشهدها المنطقة، معربا عن الأمل في زيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية، وما يتم تنفيذه في هذا الصدد من برامج تدريبية.



جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي انعقدت في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء، وفالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبي للتجارة.



وأكد مدبولي، أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا في هذا الصدد إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس الأول على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، التي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.



وأوضح ما تحظى به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها، التي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.



وقال مدبولي: إن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذلك في قطاع الطاقة، مضيفا أن كل ما تم إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.



وفي الوقت ذاته، تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأيضا ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات العملاقة العديدة، لافتا كذلك لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الإداري للدولة على أسس حديثة.