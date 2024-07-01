بداح العنزي



تبحث لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد المطيري كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين المؤقت بمناطق مختلفة.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت.



٭ طلب وزارة الداخلية نقل موقع مركز الدفاع المدني الواقع بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية إلى موقع آخر بمنطقة جليب الشويخ قطعة (6).



٭ سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



٭ سؤال نائب رئيس المجلس البلدي بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل ومخرج على شارع (9) قطعة (6) بمنطقة عبدالله المبارك.



٭ طلب ضم مساحة إلى إحدى القسائم بالقطعة (6) بمنطقة خيطان.



٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مخرج من شارع المدارس رقم (200) بمنطقة جليب الشيوخ الى الطريق الدائري (6.5).



من جانب آخر، تناقش اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاسة م. منيرة الأمير الكتاب المقدم من اصحاب مشاريع العربات المتنقلة بشأن توفير مواقع للعربات، والاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي بشأن منع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الأرصفة، ومقترحا بشأن إيصال التيار الكهربائي إذا اكتمل دور واحد صالح للسكن.