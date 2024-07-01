بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية بالقطعة رقم 2 بمنطقة الدعية.



وقال د.كمال إن اللجنة أحالت تقريرا بشأن الموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقم (4) و(7) بمدينة الكويت بمنطقة القبلة والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي للاستعجال بتحديث الرد.



وأوضح أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب مختار منطقة قرطبة المركبات المتنقلة في مواقف حديقة قرطبة الرئيسية، كما حفظت اللجنة الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استغلال الأرض الفضاء المخصصة لوزارة التربية بالقطعة (2) بضاحية عبدالله السالم كحديقة عامة.



وأشار د.كمال إلى أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب إحدى الشركات بشأن تطوير منطقة برج التحرير وساحة الصفاة وربطها بالمباركية، اقتراح وجود قطار سطحي TRAM كهربائي داخل المدينة، وذلك لدراسة الموضوع.



وأضاف ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة (5).