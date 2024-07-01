استقبل سفيرنا في المملكة الأردنية الهاشمية حمد راشد المري في مكتبه صباح أمس مدير إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فالح المطيري ورئيس فرقة مسرح الخليج العربي ميثم بدر والمدير المالي لفرقة مسرح الخليج العربي أحمد ابل، ووجه رئيس فرقة مسرح الخليج العربي ميثم بدر الدعوة لسفيرنا حمد راشد المري لحضور عرض الفرقة بعد غد الذي يمثل الكويت في مهرجان المسرح الحر الدولي في دورته الـ١٩، والذي انطلقت أنشطته أمس الأول، حيث تشارك فرقة مسرح الخليج العربي بمسرحية «سيناريو وحوار» من تأليف وإخراج فيصل العبيد.



وفي ختام اللقاء قدم رئيس الفرقة ميثم بدر درعا تذكارية للسفير حمد راشد المري تقديرا لرعايته الفرقة منذ وصولها إلى المملكة الأردنية الهاشمية.