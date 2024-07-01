مفرح الشمري



تحتضن خشبة مسرح معهد الشارقة للفنون المسرحية غدا احتفال «اليوم الإماراتي للمسرح» الذي أقرته الجمعية العمومية لجمعية المسرحيين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ليكون مناسبة سنوية تحتفي فيه الجمعية والفنانون بمسرحهم، واختاروا مناسبة عزيزة على قلوبهم وهي تاريخ ميلاد صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يصادف 2 يوليو من كل عام، ليكون عيدا للمسرحيين الإماراتيين، وذلك تيمنا برمزية هذا التاريخ الذي اعتبروه ميلادا حقيقيا للمسرح في الإمارات، وعرفانا بأيادي سموه البيضاء على المسرح، رعاية ودعما وإنتاجا وتوجيها.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله في بيان صحافي، «يوم ميلاد صاحب السمو حاكم الشارقة هو يومنا الإماراتي للمسرح، وهو يوم ميلاد الرؤية والبصيرة التي خطت بنا إلى المستقبل، ميلاد اليد التي قدمت وكافأت وصافحت الإبداع والمبدعين، ميلاد القلب الذي سطر بالقلم جواهر المعرفة والإبداع المسرحي في نصوص طافت الأرض، مبشرة بإنسانية حضارتنا، ميلاد الحكمة التي رفعت من شأن الثقافة في بناء الإنسان، وجعلت من بلادنا قبلة للمسرحيين من كل أصقاع الدنيا، لذا نرى المسرحيين الإماراتيين موجودين ومؤثرين محليا وإقليميا ودوليا».



وأضاف عبدالله: « ستشكل هذه الاحتفالية حصادا للموسم المسرحي السنوي وهي بمنزلة رد الجميل لصاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي على دعمه اللامحدود للمسرح والفنانين، حيث ستتضمن الاحتفالية تكريم ثلاث شخصيات من رواد الحركة المسرحية المحلية ممن لم يتم تكريمهم سابقا وتكريم الفرقة المسرحية المتميزة وتكريم مسرحيي الإمارات (فرقا وأفرادا) الفائزين في المهرجانات المسرحية المحلية (أيام الشارقة المسرحية، مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مهرجان دبي لمسرح الشباب) والفائزين في المهرجانات الخارجية.