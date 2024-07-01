مفرح الشمري



حصد تلفزيون الكويت الجائزة الذهبية بفئة «الأفلام الوثائقية» الخاصة بالقضية الفلسطينية «من خلال البرنامج الوثائقي«جزء من النص مفقود»، وذلك في ختام الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي نظمه اتحاد الإذاعات العربية تحت ‏شعار «نصرة فلسطين» خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري في تونس، بينما لم يحالف اذاعة الكويت الحظ بجوائز المهرجان الذي أقيم حفل ختامه ‏في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير والمستشار برئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد فهد الحارثي والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية المكلف بالإعلام رشيد خطابي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي الهيئات الإعلامية في الوطن العربي. وقد تسلم جائزة تلفزيون الكويت مدير إدارة العروض بالتلفزيون طلال السبيعي.



وتابع الجمهور التونسي إثر مراسم توزيع الجوائز حفلا للأوركسترا السيمفوني العربي العرض الفني «روح العرب»، وهو رحلة موسيقية فنية انطلقت من أقصى المغرب العربي إلى غاية أقصى الشرق مرورا بجميع الدول العربية من خلال ألحان وأغان تم اختيارها من الموروث العربي الموسيقي والفني، بمشاركة مجموعة من الفنانين والعازفين من جنسيات عربية مختلفة.



يذكر أن وفد الكويت المشارك في المهرجان برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد سعد نافل العازمي وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع ومدير إدارة العروض بتلفزيون الكويت طلال السبيعي ورئس قسم محطة الغناء الحديث المخرج جابر الجاسر والمعد بدر الدعي والمخرج فهد الرشيدي ومدير التواصل الاجتماعي مرزوق العازمي.