

أحمد الفضلي



يواصل الفنان حسن عبدال تصوير مشاهدة الخاصة بأحدث تجاربه الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي «مناير وأربع كناين»، والذي يصور حاليا في الكويت، ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



من جانبه، أعرب عبدال عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل لما يحتويه من طاقم عمل رائع بقيادة المخرج محمد كاظم وإنتاج صخي للمنتج عبدالله عبدالرضا ونص مميز للكاتب عبدالمحسن الروضان، فالجميع قدم كل ما يمكن تقديمه لتنفيذ عمل فني مميز وبإذن الله سيكون ضمن انجح المسلسلات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نجوم كبار يشاركون في العمل أبرزهم الفنانة نور الكويتية وأحمد ايراج وايمان الحسيني ومرام البلوشي وروان العلي وعبدالله عبدالرضا وغيرهم من النجوم، مشيرا إلى ان المسلسل يعد تجربة جديدة بنسبه له.



وعن دوره في المسلسل، قال عبدال لـ «الأنباء»: أجسد شخصية شاب في متوسط العمر وأحد أبناء الفنانة نور الكويتية، وهي الشخصية المحورية في العمل، وغالبا ما أجد نفسي أمام مشاكل كثيرة على امتداد حلقات العمل الممتدة إلى ثلاثين حلقة، والسبب شخصيتي الطيبة التي لا تتناسب مع الشخصيات الموجودة في أحداث المسلسل، موضحا أن العمل سيعرض في الفترة الموسمية ولن يؤجل عرضه إلى رمضان المقبل.



وفيما يتعلق بتجربته في مسرحية «صنع في الكويت» وإمكانية المشاركة في جزء ثاني للعمل، ذكر عبدال أنه وفريق العمل فخورون جدا بالنجاح الذي تحقق في مسرحية «صنع في الكويت»، وأغلب فريق العمل اتفق على عدم وجود جزء ثان للمسرحية، على أن يشارك القروب ذاته في مسرحية جديدة ترى النور في الموسم المقبل، خصوصا أن كل فريق المسرحية أصبحوا متفاهمين ويعرفون بعضهم من النظرة والجميع مستعد ومتفائل بتكرار نجاح «صنع في الكويت» من خلال عمل استعراضي يتم التجهيز له في الأيام المقبلة.