محمد الخرافي: نركز على التعاون في مجال التدريب وأتمتة العمليات اليومية لتسهيل إنجازها

دعيج الصالح: مذكرة التفاهم تعكس الالتزام المشترك تجاه الارتقاء بمستوى الخدمات المالية



وقّع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الشركة الكويتية للمقاصة، تستهدف تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بالتعاون مع الشركة، حيث وقع المذكرة رئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية المقاصة دعيج الصالح، في المقر الرئيسي للبنك وبحضور مسؤولين من كلا الجانبين.



وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسرع تنفيذ العمليات ويقلل المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى أتمتة الخطوات اللازمة لتلقي الخدمات التي يقدمها كل طرف للآخر.



ومن شأن هذا التعاون الإستراتيجي بين بنك الكويت الوطني والشركة الكويتية للمقاصة أن يمهد لمشاريع قادمة تسهم في تنظيم العمل المشترك والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.



تبادل الخبرات



ووفقا لمذكرة التفاهم، سيتم عقد اجتماعات دورية بين البنك والشركة للبحث في فرص تطوير الأعمال من خلال تبادل الخبرات الفنية بشأن الخدمات المقدمة فيما بين الطرفين، مع العمل المشترك على تطوير الأنظمة والاستعداد للاختبارات الدورية المتعلقة بها، بما يلبي احتياجات الجهات الرقابية.



وكان بنك الكويت الوطني قد اجتاز جميع الاختبارات السابقة مع الاستعداد لجميع الاختبارات القادمة الخاصة بمشروع الطرف المقابل المركزي (CCP)، والذي يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وستطور من أدائها، إضافة إلى الارتقاء بعمليات التقاص والتسوية إلى مستويات تلبي المعايير العالمية، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.



وحسب مذكرة التفاهم، سيبحث البنك والشركة الكويتية للمقاصة تطوير التقارير اليومية لتقليل مخاطر الإدخالات اليدوية واختصار الوقت والمجهود المبذول من كلا الطرفين، إضافة إلى التنسيق المشترك بينهما لتدريب الموظفين وتعريفهم بآخر المستجدات العملية والفنية، ما يضمن تحديث المعلومات وفقا لأعلى المستويات.



تعاون مثمر



وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: «نسعى من خلال مذكرة التفاهم لرفع مستوى التعاون المثمر مع الشركة الكويتية للمقاصة، مع التركيز على تعزيز تعاوننا في مجال التدريب، وأتمتة تنفيذ العميات اليومية، والعمل معا على تطوير الخطوات الروتينية اليومية المتعلقة بها، بما يسهل إجراءها ويسرع من دورة تنفيذها».



وأضاف الخرافي: «نعتز في بنك الكويت الوطني بعلاقتنا مع الشركة الكويتية للمقاصة، فيما يأتي توقيع هذه المذكرة لتعزيز الخدمات المصرفية التي نقدمها بالتعاون مع الشركة».



وأشار إلى أنه من أبرز الخدمات التي يوفرها «الوطني» في هذا الجانب خدمة تحويل التوزيعات النقدية للمساهمين آليا إلى حساباتهم في البنك، دون الحاجة إلى زيارة مقر «المقاصة» لتسلم الشيكات، ما يوفر الوقت والجهد على المساهمين من عملاء البنك.



وأكد حرص «الوطني» على توفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية مع سعيه دائما إلى تطوير هذه الحلول مواكبة للتقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي، ومن أجل تقديم تجربة مصرفية متكاملة وخدمات استثنائية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات، الحكومية والخاصة.



خطوة مهمة



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية المقاصة، دعيج الصالح: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك الكويت الوطني، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مؤسستينا».



وأعرب الصالح عن شكره لـ «الوطني» على حسن تعاونه ودعمه المستمر في مجال تبادل الخبرات والمعرفة مع الشركة، مضيفا ان هذه المذكرة تعكس التزامنا المشترك بالارتقاء بمستوى الخدمات المالية، بما يحقق مصلحة الجميع.