أطلق بنك وربة حملة جديدة لتجربة مغامرات عالم وربة الجولة الصيفية من خلال تطبيق فايز وتتضمن المغامرة سفر مستخدم التطبيق عبر قارات ومدن عالمية على منطاد وربة لجمع النقاط والفوز بجوائز فورية من خلال التطبيق والدخول بالسحوبات الأسبوعية والسحب الكبير لعدة جوائز مقدمة من كبرى الشركات. وقال عبدالله العصيمي مدير تنفيذي إدارة الابتكار والشراكات إن الحملة عبارة عن الانطلاق في جولة صيفية رائعة على متن منطاد وربة وزيارة مدن نابضة بالحياة، لاكتشاف الجوائز، ويأتي إطلاق هذه الحملة حرصا من إدارة بنك وربة على أن يكون صيفا مميزا لكل مستخدمي التطبيق.



وأوضح أن المشارك سيختبر مهارة الطيران عبر المنطاد، وسينتقل عبر السحب ويحلق عاليا فوق المدن والعواصم المشهورة، مضيفا ان مهمته هو جمع أكبر عدد ممكن من القطع النقدية الرقمية المنتشرة في كل أنحاء المدن المحددة أثناء عرض مهاراته في القيادة.



وتابع قائلا: إن الأمر لا يتعلق فقط بعنصر التحدي والتشويق، فكل قطعة نقدية يجمعها المشارك تضاف إلى مجموع النقاط في لوحة المتصدرين لزيادة فرص الفوز بالسحوبات الأسبوعية والسحب الكبير، حيث يمكن الحصول على مكافآت يومية حصرية مقدمة من شركاء بنك وربة. وأكد العصيمي أن اللعبة ستتوافر لعملاء وغير عملاء بنك وربة، حيث يمكنهم تحميل تطبيق «فايز». وأشار إلى أننا في «وربة» نركز دائما على مواكبة كل المجالات التي تهم شريحة الشباب اليوم مثل التطورات التكنولوجية العصرية والاهتمامات الجديدة التي تشكل توجهات جيل الشباب الحالي، مضيفا ان المشاركة تتيح للعميل الفوز بالعديد من الجوائز بالتعاون مع الشركات السالف ذكرها، والهدف من ذلك هو تثقيف العميل في العديد من المعلومات.



والجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.