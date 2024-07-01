انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بنسبة 3% لتسجل 53 مليار دولار خلال العام الماضي.



والأزمات، والسياسات الحمائية، وعمليات إعادة التنظيم الإقليمية تعمل على تعطيل الاقتصاد العالمي، وتفتيت شبكات التجارة، والبيئات التنظيمية، وسلاسل التوريد العالمية. وقد أثر هذا مع مرور الوقت على استقرار تدفقات الاستثمار العالمية وإمكانية التنبؤ بها، ما أدى إلى خلق عقبات وفرص معزولة.



ووفقا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية.



وأشار التقرير الذي نقلته «Business Insider»، واطلعت عليه «العربية Business»، إلى أن مصر هي الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بإجمالي 9.841 مليارات دولار، انخفاضا من 11.4 مليار دولار في عام 2022.



وفي حين أن آفاق عام 2024 تمثل تحديا، أشار التقرير إلى أن النمو المتواضع ممكن، وذلك بفضل تخفيف الظروف المالية والجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار من خلال السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.



وفيما يلي أكثر 10 دول أفريقية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر:



مصر: 9.841 مليارات دولار



جنوب أفريقيا: 5.233 مليارات دولار



إثيوبيا: 3.263 مليارات دولار



أوغندا: 2.886 مليار دولار



السنغال: 2.641 مليار دولار



موزمبيق: 2.509 مليار دولار



ناميبيا: 2.345 مليار دولار



نيجيريا: 1.873 مليار دولار



كوت ديفوار: 1.753 مليار دولار



جمهورية الكونغو الديموقراطية: 1.635 مليار دولار