اندلع حريق غابات كبير أمس في منطقة قريبة من أثينا، في وقت تتوقع اليونان موسما صعبا جدا لناحية الحرائق.



وتشهد هذه الدولة حرائق كثيرة سنويا، ولكن قد يزداد الوضع سوءا هذا العام بعدما شهدت فصل الشتاء الأقل برودة في تاريخها، وأقسى موجة حر مبكرة مع بلوغ الحرارة 44 مئوية.



وبدأ حريق أمس في منطقة كيراتيا على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب العاصمة اليونانية في منطقة بلاكا حيث تنتشر أحراج.



واقترب الحريق من المنازل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية، فيما هددت رياح قوية بتمدّده.



وانتشر نحو ستين عنصر إطفاء و17 مركبة، بالإضافة إلى ثماني طائرات ومروحيتين لمحاولة السيطرة على النيران.



وأنشأت السلطات نظام تنبيه، ودعت السكان في مناطق ماركاتي وبلاكا وبانوراما إلى إخلاء منازلهم والتوجه نحو منطقة لافريو.